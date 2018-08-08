Сотрудничал с "Кино": после продолжительной болезни умер автор обложки альбома "Группа крови"

Андрею Крисанову было 52 года

Андрей Крисанов. Фото: Facebook/андрей крисанов

7 августа ушел из жизни художник, актер Андрей Крисанов, который сотрудничал с группой "Кино". Об этом сообщил в Facebook его коллега Алексей Вишня.

"Покойся с миром, Андрюх", – говорится в сообщении.

Скриншот из соцсети

Андрей Крисанов — автор идеи обложки альбома "Группа крови". Он был участником группы "Новые Художники". Также занимался созданием декорации для выступлений "Кино", снимался в клипах группы на треки "Видели ночь" и "Фильмы".

Кроме того, Андрей также сыграл в фильмах "Асса" Сергея Соловьева и "Рок" Алексея Учителя.