Сотрудничал с "Кино": после продолжительной болезни умер автор обложки альбома "Группа крови"
Андрею Крисанову было 52 года
7 августа ушел из жизни художник, актер Андрей Крисанов, который сотрудничал с группой "Кино". Об этом сообщил в Facebook его коллега Алексей Вишня.
"Покойся с миром, Андрюх", – говорится в сообщении.
Андрей Крисанов — автор идеи обложки альбома "Группа крови". Он был участником группы "Новые Художники". Также занимался созданием декорации для выступлений "Кино", снимался в клипах группы на треки "Видели ночь" и "Фильмы".
Кроме того, Андрей также сыграл в фильмах "Асса" Сергея Соловьева и "Рок" Алексея Учителя.