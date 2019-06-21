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Сова, лисы и красная комната "Твин Пикс" в новом клипе Христины Соловий "Милый друг"

Это чувственный клип на лирическую композицию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:12
Христина Соловий
Христина Соловий
Фото: пресс-служба

В сети появился новый клип певицы Христины Соловий на песню "Милый друг" с одноименного альбома. Ролик сняли в мае в Киеве. Реализовал замысел воспроизвести "Твин Пикс" режиссер Юрий Радковский, а партнером Христины и главным героем клипа стал известный канадский режиссер, продюсер и актер Истан Розумный.

Смотрите видео, почему мировые звезды снимают свои клипы в Киеве:

"Сюжетная история клипа" Милый друг "очень проста – была одна жизнь, история взрослых уже людей, которые с детства прожили в гармонии. Затем их история закончилась и началась другая – история наших героев, которую сыграли Христина Соловий и Истан. Это видео о родстве душ – о том, что мы часто чувствуем, но не можем объяснить словами. Мне хотелось напомнить, чтобы люди концентрировались на том, что у них внутри, в душе. что есть кто-то рядом, такой же как ты. что не надо бояться, надо кайфовать, верить и отдал ать. Что отдал – то твое, в этом смысл жизни. Это самое главное в клипе", – рассказал Юрий Радковский.

Новый клип Христины Соловий
Новый клип Христины Соловий
Фото: пресс-служба

Сама же Христина Солови отметила, что таинственная атмосфера "Твин Пикса" Дэвида Линча вдохновила ее еще при создании песни, в ее звучании.

"Мы не всегда можем объяснить тот странный связь, возникающая между разными, на первый взгляд людьми. Ищем этому объяснение, анализируем, обращаемся к психологам и различных "ведающих". Существуют мечтатели, которые верят, что мы проживаем не одну жизнь и есть шанс встретить свою родственную душу", – добавила исполнительница.

Истан Розумный добавил, что для него было честью сняться в уникальном клипе "Милый друг".

Напомним, ранее Христина Соловий рассказала "Сегодня" о звездной болезни, первой любви и ночных репетициях с музыкантами.

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клип твин пикс Христина Соловий
Источник: Сегодня
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