Советская утопия и Голодомор: о чем фильм "Цена правды"

Картина претендует на кинопремию "Золота Дзиґа-2020"

Церемония награждения Четвертой украинской кинопремии "Золота Дзиґа" состоится 28 апреля (в этом году в онлайн-формате). Сегодня.Lifestyle продолжают знакомить вас с фильмами-номинантами на "Премию зрительских симпатий".

Сделать свой выбор и проголосовать за лучшую картину в номинации "Премия зрительских симпатий" могут сами зрители. Голосование проходит на сайте Сегодня.Lifestyle до 12 апреля. Победит тот фильм, который наберет наибольшее количество голосов за период голосования.

Копродукционный фильм польской режиссерки Агнешки Холланд рассказывает реальную историю уэльского репортера, который первым в СМИ заявил про Голодомор.

Кадр из фильма "Цена правды" Фото: пресс-служба

В 1933 году репортер Гарет Джонс ищет свою следующую историю. Последние новости приводят его в Москву, где он знакомится с журналисткой Адой Брукс. Ада открывает ему глаза на "советскую утопию", которая не имеет ничего общего с реальностью. И Гарет, несмотря на смертельные угрозы, начинает свое расследование. Скрываясь от спецслужб СССР, шаг за шагом он раскрывает правду о трагедии украинского народа: Голодомор, жесткую цензуру, заговор и массовые репрессии. Именно его разоблачения впоследствии станут основой для романа "Скотный двор" Джорджа Оруэлла.

Кадр из фильма "Цена правды" Фото: пресс-служба

Съемки картины проходили в Украине, Польше и в Шотландии, а начались они в марте 2018 года. Сцены, где изображена Москва, снимались в Харькове. В феврале 2019 года фильм принимал участие в основном конкурсе 69-го Берлинского международного кинофестиваля, где состоялась мировая премьера фильма.

Интересные факты о фильме "Цена правды":

Творческую группу консультировал американский историк и писатель, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер. В своей монографии "Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным" он обосновал тезис о том, что советский и нацистский режимы уничтожили около 14 млн жителей на территории Украины, Польши, Беларуси, Прибалтики и в западных областях России.

Снег, который мы видим в кадре – настоящий. Когда велись съемки весной 2018 года, выпало довольно много осадков.

Во время съемок в одном из сел в Черниговской области режиссер Агнешка Холланд познакомилась с пожилой женщиной, которая помнит Голодомор.

Для съемок в фильме "Цена правды" актер Джеймс Нортон научился играть на дрымбе (варгане). Этот музыкальный инструмент часто используется в гуцульском музыкальном быту.

В фильме были задействованы животные, в частности кони, голуби, один волк, один кот и 20 свиней.

Саундтрек для фильма под одноименным названием "Цена правды" исполнила Джамала.

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Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020

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