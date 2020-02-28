Современный "Кэндимен": появился трейлер сиквела культового хоррора

Сценаристом нового проекта выступил создатель "Прочь" и "Мы" Джордан Пил

Студия Universal Pictures презентовала первый трейлер хоррора режиссера Ниа ДаКосты "Кэндимен" (Candyman). Это ремейк культовой ленты 90-х. Сценаристом нового проекта выступил создатель "Прочь" и "Мы" Джордан Пил. Кстати, недавно вышел трейлер фильма "Пила 9".

Кадр из фильма "Кэндимен" Фото: YouTube

Сюжет оригинального "Кэндимена" рассказывает о призраке раба, которого линчевали на плантациях в 1800-х годах – его дух возвращается через много лет спустя и начинает мстить. Фильм больше является сиквелом, а не перезапуском, и возрождает страшную городскую легенду о маньяке. Действие будет разворачиваться в современном Чикаго.

В картине снимались Яхья Абдул-Матин II, Тони Тодд, Тейона Паррис, Колман Доминго и Нэйтан Стюарт-Джарретт.

Премьера фильма намечена на июнь 2020 года.

Напомним, триллер "Новые мутанты" наконец-то обросли подробностями и уже известна точная дата выхода фильма. Также есть трейлер фильма.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться