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Современный "Кэндимен": появился трейлер сиквела культового хоррора

Сценаристом нового проекта выступил создатель "Прочь" и "Мы" Джордан Пил

Алина Бонд
Сегодня, 12:21

Студия Universal Pictures презентовала первый трейлер хоррора режиссера Ниа ДаКосты "Кэндимен" (Candyman). Это ремейк культовой ленты 90-х. Сценаристом нового проекта выступил создатель "Прочь" и "Мы" Джордан Пил. Кстати, недавно вышел трейлер фильма "Пила 9".

Кадр из фильма "Кэндимен"
Кадр из фильма "Кэндимен"
Фото: YouTube

Сюжет оригинального "Кэндимена" рассказывает о призраке раба, которого линчевали на плантациях в 1800-х годах – его дух возвращается через много лет спустя и начинает мстить. Фильм больше является сиквелом, а не перезапуском, и возрождает страшную городскую легенду о маньяке. Действие будет разворачиваться в современном Чикаго.

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В картине снимались Яхья Абдул-Матин II, Тони Тодд, Тейона Паррис, Колман Доминго и Нэйтан Стюарт-Джарретт.

Премьера фильма намечена на июнь 2020 года.

Напомним, триллер "Новые мутанты" наконец-то обросли подробностями и уже известна точная дата выхода фильма. Также есть трейлер фильма.

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