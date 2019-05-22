Совсем скоро! Уже известна дата премьеры фильма "Джон Уик 4"

Третья часть еще в прокате в кинотеатрах

"Джон Уик" - названа дата четвертой части Фото: YouTube

На днях фильм "Джон Уик 3", который сейчас в прокате, возглавил американский бокс-офис, сместив с первого места супергеройский блокбастер "Мстители: Финал". Поэтому компания Lionsgate поспешила объявить о выходе четвертой части.

Что стояло за культовыми фильмами 90-х:

У нее уже даже есть точная дата релиза – картина выйдет через два года, 21 мая 2021 года, пишет Empire.

Остается только надеяться, что у режиссера Чада Стахелски хватит фантазии, чтобы придумать новый экшен и новые нестандартные орудия убийства для персонажа Киану Ривза.

Напомним, в сети можно найти постеры третьей части фильма "Джон Уик. Глава 3 – Парабеллум". По сюжету, Джон Уик никак не может уйти на покой и теперь вынужден удариться в бега. За его голову назначили награду в 14 миллионов долларов, поскольку Джон совершил убийство на территории отеля "Континенталь", тем самым нарушив его основное правило.

А для любителей украинских проектов, напоминаем, что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

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