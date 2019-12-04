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Создатель "Бегущего в лабиринте" снимет новую "Планету обезьян"

Подробности сюжета пока неизвестны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:47
"Планета обезьян"
"Планета обезьян"
Фото: YouTube

Недавно кинокомпания Disney рассказала о графике релизов своих фильмов, которые появятся до 2020 года, и опубликовала даты релизов этих фильмов. Теперь стало известно, что Disney начала работу над очередной главой франшизы "Планета обезьян".

Студия Disney показала процесс превращение Анджелины Джоли на колдунью Малефисенту:

Новую "Планету обезьян" снимет Уэс Болл, постановщик трилогии "Бегущий в лабиринте". Сюжет картины пока не разглашается. Примерные даты релиза и начала съемок новой "Планеты обезьян" также пока не объявлены.

О продолжении "Планеты обезьян" стало известно в августе. Кинолюбители с нетерпением ожидают новых новостей о съемках и подробности о новой главе.

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Отметим, что первая "Планета обезьян" вышла на экраны в 1968 году и рассказывала о встрече людей и разумных обезьян, населяющих собственную планету. Ремейк был представлен в 2001 году, за которым последовало еще три части франшизы.

Напомним, сттудия Disney займется ремейком "Инспектора Гаджета". Фильм, основанный на популярном мультсериале 80-х, снимут создатели "Аладдина" – Джонатан Эйрих и Дэн Лин.

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