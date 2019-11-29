Создатели фильма "Аббатство Даунтон" уже работают над продолжением: подробности

Картина получила колоссальный успех в прокате

Появился трейлер полнометражного фильма "Аббатство Даунтон" / Фото: instagram.com/downtonabbey_official

Полнометражный фильм "Аббатство Даунтон" по мотивам одноименного сериала получил колоссальный успех в прокате. Поэтому создатели картины уже решили продлить его на вторую часть. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Сообщается, что фильм "Аббатство Даунтон" получил вполне ожидаемый успех в мировом прокате и собрал 180 миллионов долларов при бюджете 15 миллионов долларов.

Поэтому британская кинокомпания Carnival Films уже начала разработку сиквела популярного драматического сериала. Генеральный директор организации заявил, что работа над продолжением уже началась, а по состоянию на ноябрь 2019 года создатели предыдущей части ведут переговоры относительно дальнейшего развития событий в фильме и дедлайне производства.

Однако глава компании также считает, что снова собрать всех актеров, которые исполнили главные роли – это настоящий вызов для съемочной команды. Поэтому детали сиквела пока не разглашается и остается только ждать новостей от создателей второй части "Аббатства Даунтон".

Напомним, что фильм "Аббатство Даунтон" снимали летом 2018 года.

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