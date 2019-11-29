Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Создатели фильма "Аббатство Даунтон" уже работают над продолжением: подробности

Картина получила колоссальный успех в прокате

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:52
Появился трейлер полнометражного фильма "Аббатство Даунтон" / Фото: instagram.com/downtonabbey_official
Появился трейлер полнометражного фильма "Аббатство Даунтон" /
Фото: instagram.com/downtonabbey_official

Полнометражный фильм "Аббатство Даунтон" по мотивам одноименного сериала получил колоссальный успех в прокате. Поэтому создатели картины уже решили продлить его на вторую часть. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Узнайте также, как создавался фильм "Унесенные ветром":

Сообщается, что фильм "Аббатство Даунтон" получил вполне ожидаемый успех в мировом прокате и собрал 180 миллионов долларов при бюджете 15 миллионов долларов.

Поэтому британская кинокомпания Carnival Films уже начала разработку сиквела популярного драматического сериала. Генеральный директор организации заявил, что работа над продолжением уже началась, а по состоянию на ноябрь 2019 года создатели предыдущей части ведут переговоры относительно дальнейшего развития событий в фильме и дедлайне производства.

Читайте также:
"Аббатство Даунтон": все подробности полнометражного фильма

Однако глава компании также считает, что снова собрать всех актеров, которые исполнили главные роли – это настоящий вызов для съемочной команды. Поэтому детали сиквела пока не разглашается и остается только ждать новостей от создателей второй части "Аббатства Даунтон".

Напомним, что фильм "Аббатство Даунтон" снимали летом 2018 года.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Аббатство Даунтон" и "Цена правды": что посмотреть на этой неделе в кино
сериал фильм детали Аббатство Даунтон
Реклама

Новости партнеров

Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Рецепты рогаликов с самыми разными начинками
Рецепты рогаликов с самыми разными начинками
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:11Fun

"Неудачный фотошоп": Трамп озадачил сеть своим новым фото

Вчера, 18:36Стиль

"Содержанка миллиардера": Оля Полякова поразила сексуальным образом на вечеринке телеканала "Украина"

Вчера, 16:45Fun

Рабочие обнаружили в стене невероятную находку: фото и видео

Вчера, 15:45Events

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых удачливых знаков зодиака

Вчера, 14:06Шоу-бизнес

Российского актера не пропустили в Украину: подробности инцидента в "Борисполе"

Вчера, 11:44Шоу-бизнес

Венгрия отказалась от участия в Евровидении 2020: названа скандальная причина

27 ноябряШоу-бизнес

Меган Маркл беременна вторым ребенком – СМИ

27 ноябряFun

Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео

27 ноябряFood

Слоеные салаты на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

27 ноябряFun

Родители случайно выбрали самый лучший подарок на Рождество

27 ноябряШоу-бизнес

Дмитрий Комаров прервал съемки ради жены: известна причина

27 ноябряТехно

Samsung обновит 28 смартфонов до Android 10: список

27 ноябряШоу-бизнес

Смело! Наголо побритый Филипп Киркоров удивил сменой имиджа

27 ноябряЭксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

27 ноябряТехно

Эксперты определили самый удачный смартфон 2019 года

26 ноябряСтиль

Вся в белом: Елена Зеленская восхитила изысканным нарядом на трапе самолета

Новости партнеров

Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Причины появления плесени в доме и способы борьбы с ней
Причины появления плесени в доме и способы борьбы с ней
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
СМИ: муж больной Анастасии Заворотнюк намерен с ней развестись
СМИ: муж больной Анастасии Заворотнюк намерен с ней развестись
Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли
Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Пугачовій поставили страшний
Пугачовій поставили страшний "діагноз" після концерту в Мінську