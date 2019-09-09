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Создатели "Игры престолов" назвали свою любимую сцену финального сезона

Оказывается, у Бениоффа и Уайсса любая сцена, которую снимали не они

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:28
Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала "Игра престолов"
Фото: YouTube

Не так давно Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс подписали контракт с Netflix и благополучно покинули HBO. Однако он также вспоминают период работы над культовым сериалом "Игра престолов". Так, в недавнем интервью Star Channel шоураннеры назвали сцену, которая, по их мнению, удалась на славу, а вот работали над ней совершенно другие люди.

Смотрите видео о том, что "Игра престолов" получит приквел:

Сценаристы признали своей любимой сценой момент посвящения Бриенны Тарт в серии "Рыцарь Семи Королевств".

"Бриенна всегда была одним из наших любимых персонажей. Момент ее посвящения в рыцари Джейми Ланнистером просто потрясающий! Чего только стоит лицо Гвендолин Кристи. Я пересматривал эту сцену, пожалуй, 400 раз, и ни разу она не оставила меня равнодушным. Я даже немного прослезился, так что я люблю этот момент", – откровенно признался Бениофф.

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Стоит отметить, что написал этот эпизод Брайан Когман, а поставил Дэвид Наттер. Для Когмана "Рыцарь Семи Королевств" был одиннадцатой по счету созданной им серией для "Игры престолов". В интервью сценарист отметил, что хотел воздать Бриенне должное.

"Мы хотели удивить публику. Это была не высокопарная церемония на скале во время заката, и даже герои в том зале поначалу приняли все за шутку. Однако они быстро поняли, что все серьезно, что происходил монументальный момент, полный изящества и красоты посреди кошмара. Название серии отсылает зрителей как к Бриенне, так и к Джейми", – отметил ранее Когман.

Для самой Гвендолин Кристи эта сцена также является самой любимой:

Напомним, ранее  Софи Тернер поделилась своим видением финала сериала "Игра престолов". 

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