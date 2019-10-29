Создатели "Игры престолов" отказались от "Звездных войн": в чем причина

Шоураннеры слишком заняты на проектах для Netflix

Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс Фото: Getty Images

Только фанаты "Звездных войн" возрадовались тому, что шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс присоединились к "далекой-далекой галактике" и поработают над новым эпизодом франшизы. Но, не все пошло, как хотелось бы.

Кстати, в 2016 году, фильм "Звездные войны" стал третьим самым кассовым в истории:

По информации Deadline, Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс решили прекратить свое сотрудничество с Lucasfilm, отказавшись от разработки следующей кинотрилогии в рамках "Звездных войн". Дело в том, что в августе они заключили долгосрочный контракт с Netflix и именно занятость проектами стримингового сервиса вынудила Бениоффа и Уайсса оставить "Звездные войны".

"Мы обожаем "Звездные войны". Создав эту сагу, Джордж Лукас тем самым положил начало нашей карьере. Знакомство с ним и участие в переговорах о новых "Звездных войнах" стало для нас уникальным и крайне волнительным событием. Мы всегда будем в долгу перед сагой, поскольку она оказала на нас огромное влияние. К сожалению, в сутках всего 24 часа. Мы поняли, что не сможем без потери качества совмещать работу над "Звездными войнами" и нашими проектами для Netflix. С чувством большого сожаления мы вынуждены отказаться от сотрудничества с Lucasfilm", – сказано в заявлении, опубликованном Бениоффом и Уайссом.

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди также отреагировал на такой поворот событий, отметив, что будет готов принять Бениоффа и Уайсса в свою команду, как только у них будет возможность.

Кроме этого, создатели "Игры престолов" признались, что были удивлены тем, что автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин доверил им настолько масштабную работу. Они отметили, что после выхода провальной пилотной серии им показалось странным, что HBO продолжил работу над шоу.

Сценаристы рассказали, что допустили много серьезных ошибок при написании сценария, подборе костюмов и актеров. Они подчеркнули, что постарались убрать из ленты элементы фантастики, которых там было слишком много.

Напомним, создатели "Звездных войн" ввели нового персонажа, который появится в девятом эпизоде саги "Звездные войны. Скайуокер. Восход". Зрители уже увидели этого забавного зверька.

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