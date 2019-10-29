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Создатели "Игры престолов" отказались от "Звездных войн": в чем причина

Шоураннеры слишком заняты на проектах для Netflix

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:22
Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс
Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс
Фото: Getty Images

Только фанаты "Звездных войн" возрадовались тому, что шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс присоединились к "далекой-далекой галактике" и поработают над новым эпизодом франшизы. Но, не все пошло, как хотелось бы.

Кстати, в 2016 году, фильм "Звездные войны" стал третьим самым кассовым в истории:

По информации Deadline, Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс решили прекратить свое сотрудничество с Lucasfilm, отказавшись от разработки следующей кинотрилогии в рамках "Звездных войн". Дело в том, что в августе они заключили долгосрочный контракт с Netflix и именно занятость проектами стримингового сервиса вынудила Бениоффа и Уайсса оставить "Звездные войны".

"Мы обожаем "Звездные войны". Создав эту сагу, Джордж Лукас тем самым положил начало нашей карьере. Знакомство с ним и участие в переговорах о новых "Звездных войнах" стало для нас уникальным и крайне волнительным событием. Мы всегда будем в долгу перед сагой, поскольку она оказала на нас огромное влияние. К сожалению, в сутках всего 24 часа. Мы поняли, что не сможем без потери качества совмещать работу над "Звездными войнами" и нашими проектами для Netflix. С чувством большого сожаления мы вынуждены отказаться от сотрудничества с Lucasfilm", – сказано в заявлении, опубликованном Бениоффом и Уайссом.

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Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди также отреагировал на такой поворот событий, отметив, что будет готов принять Бениоффа и Уайсса в свою команду, как только у них будет возможность.

Кроме этого, создатели "Игры престолов" признались, что были удивлены тем, что автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин доверил им настолько масштабную работу. Они отметили, что после выхода провальной пилотной серии им показалось странным, что HBO продолжил работу над шоу.

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Сценаристы рассказали, что допустили много серьезных ошибок при написании сценария, подборе костюмов и актеров. Они подчеркнули, что постарались убрать из ленты элементы фантастики, которых там было слишком много.

Напомним, создатели "Звездных войн" ввели нового персонажа, который появится в девятом эпизоде саги "Звездные войны. Скайуокер. Восход". Зрители уже увидели этого забавного зверька.

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