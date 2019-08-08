Создатели "Игры престолов" покидают HBO: известна причина

Кинематографистам предложили более выгодный контракт

Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс Фото: Getty Images

Создатели культового сериала "Игра престолов", который получил 32 номинации на премию "Эмми", Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс покинули HBO. Кинематографисты заключили контракт с компанией Netflix, пишет The Deadline.

Смотрите видео о том, что "Игра престолов" получит приквел:

Отмечается, что мужчинам было поступило выгодное предложение на 200 миллионов долларов. В контракте значится, что задачей сценаристов будет разработка новых телепроектов компании. При этом не уточняется, о каких именно проектах идет речь.

Стоит отметить, что Бениофф и Вайс провели последнее десятилетие в HBO, полностью сосредоточившись на новаторских сериалах, основанных на романах Джорджа Мартина.

Напомним, что в Северной Ирландии начались съемки приквела сериала "Игра престолов", о котором вышел документальный фильм. Над сценарием работали Джордж Мартин вместе с Джейн Голдман, которая также будет шоураннером проекта.

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