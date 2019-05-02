Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Создатели "Игры престолов" рассказали, как нужно смотреть 3 серию 8 сезона

Зрители пожаловались на то, что серия очень темная

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:12
"Игра престолов"
"Игра престолов"

На днях вышла 3 серия 8 сезона сериала "Игра престолов", обзор которой мы сделали ранее. Большинство зрителей пожаловались на то, что практически ничего не было видно из-за того, что серия была очень темной. Поэтому оператор-постановщик сериала Фабиан Вагнер объяснил недовольным зрителям, что, не вышедшая серия такая темная.

По словам Вагнера, проблема не в съемках, а настройки телевизоров и мониторов некорректны, пишет Deadline.

"Большая проблема заключается в том, что многие люди не знают, как правильно настроить свои телевизоры", – сказал Вагнер Wired UK. Он добавил, что третий эпизод восьмого сезона был мрачным, чтобы добиться определенного эффекта.

Напомним, концовку 3 серии 8 сезона "Игры престолов" прокомментировал исполнитель роли Джона Сноу – Кит Харингтон. В интервью изданию EW актер признался, что был удивлен решению сценаристов.Отметим, что телеканал HBO опубликовал трейлер 4 серии 8 сезона сериала "Игра престолов", которая выйдет уже 5 мая.  

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Кит Харингтон назвал любимую сцену в "Игре престолов" Канал HBO опубликовал новые снимки 3 серии 8 сезона "Игры престолов" "Я думала, что это розыгрыш": Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в "Игре престолов"
HBO кит харингтон игра престолов 8 сезон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами
Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Жена звезды Баварии покоряет хорватские пляжи в бикини. ФОТО
Жена звезды Баварии покоряет хорватские пляжи в бикини. ФОТО

Популярные статьи

Вчера, 18:18Шоу-бизнес

Оля Фреймут взорвала сеть откровенным фото

Вчера, 15:00Food

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

Вчера, 14:10Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: фото

Вчера, 13:00Fun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

Вчера, 12:20Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые показала своих братьев: фото

Вчера, 11:40Fun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Вчера, 10:36Техно

Невероятный зум: устаревший смартфон Samsung сфотографировал Сатурн

30 апреляАфиша

Названа дата выхода "Фантастических тварей 3"

30 апреляАфиша

Дан Балан презентовал новую песню Balzam и клип

30 апреляFun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

30 апреляFood

Что приготовить из черствого кулича: рецепт хлебных маффинов с ягодами

30 апреляFun

Радоница 2019: когда отмечается в Украине

29 апреляШоу-бизнес

Снова влипла: против Светланы Лободы подают иск за хамство

29 апреляТехно

Смартфоны стремительно "убивают" рынок фотокамер

29 апреляШоу-бизнес

Модель Талес Соарес умер прямо на подиуме: шокирующие подробности

29 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Раков хороший день для финансовых дел, а Рыбам не стоит вступать в конфликты

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной
Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу
Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу
Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз
Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз
Ирина Пегова вдохновила фанатов своим внешним видом
Ирина Пегова вдохновила фанатов своим внешним видом
Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли
Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли