Создатели "Игры престолов" рассказали, как нужно смотреть 3 серию 8 сезона

Зрители пожаловались на то, что серия очень темная

"Игра престолов"

На днях вышла 3 серия 8 сезона сериала "Игра престолов", обзор которой мы сделали ранее. Большинство зрителей пожаловались на то, что практически ничего не было видно из-за того, что серия была очень темной. Поэтому оператор-постановщик сериала Фабиан Вагнер объяснил недовольным зрителям, что, не вышедшая серия такая темная.

По словам Вагнера, проблема не в съемках, а настройки телевизоров и мониторов некорректны, пишет Deadline.

"Большая проблема заключается в том, что многие люди не знают, как правильно настроить свои телевизоры", – сказал Вагнер Wired UK. Он добавил, что третий эпизод восьмого сезона был мрачным, чтобы добиться определенного эффекта.

Напомним, концовку 3 серии 8 сезона "Игры престолов" прокомментировал исполнитель роли Джона Сноу – Кит Харингтон. В интервью изданию EW актер признался, что был удивлен решению сценаристов.Отметим, что телеканал HBO опубликовал трейлер 4 серии 8 сезона сериала "Игра престолов", которая выйдет уже 5 мая.

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