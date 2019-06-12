Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Создатели сериала "Чернобыль" признались, будет ли продолжение проекта

Продюсер "Чернобыля" признался, будет ли продолжение у сериала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:52
"Чернобыль" 2019
"Чернобыль" 2019
Фото: HBO

Нашумевший сериал "Чернобыль" от HBO никого не оставил равнодушными. Недавно стало известно, что создатели 5-серийного проекта хотят продлить его еще на один – шестой эпизод.

Телесериал "Чернобыль" спровоцировал наплыв иностранных туристов в зону отчуждения:

Однако все слухи опроверг продюсер картины Крэйг Мэзин. На своей странице в Twitter продюсер картины написал короткий ответ. "Это неправда", – ответил один из создателей сериала на вопрос, будет ли продолжение.

Сериал "Чернобыль"
Сериал "Чернобыль"
Фото: YouTube

Напомним, по данным International Movie Data Base мини-сериал "Чернобыль" возглавил рейтинг сериалов всех времен, получивших самую высокую оценку зрителей. Впрочем, в сериале не обошлось и без киноляпов. Внимательные зрители заметили киноляп в четвертом эпизоде сериала. Так, в одном из кадров можно увидеть памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции, установленный к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС в Киеве неподалеку от библиотеки имени Вернадского.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Съемки сериала "Чернобыль" в Киеве: появились интересные фото и видео Не только "Чернобыль": 3 главных фильма о катастрофе на ЧАЭС Сериал "Чернобыль": украинский хор записал песню для финальной 5-й серии
сериал рейтинг Чернобыль HBO
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница
Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как определить, натуральный мед или нет?
Как определить, натуральный мед или нет?

Популярные статьи

Сегодня, 13:52Техно

Эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире

Сегодня, 09:52Fun

12 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 07:03Fun

Курьезное видео: "сумасшедший" банкомат начал плеваться деньгами

Вчера, 19:52Техно

Xiaomi официально представила Mi Band 4 по "смешной" цене

Вчера, 15:49Шоу-бизнес

Пластическая операция для известной певицы стала целым испытанием: фото

Вчера, 14:01Шоу-бизнес

Настя Каменских откровенно прокомментировала свадьбу с Потапом

Вчера, 12:55Fun

11 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

"Все к лучшему": Эдгар Каминский проводит время с ребенком без жены

Вчера, 08:36Fun

Ошибка врачей: интуиция матери спасла жизнь младенцу

Вчера, 07:15Техно

Xiaomi начнет войну против рекламы в смартфонах

10 июняFun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

10 июняFun

Врагу не пожелаешь: как сложилась судьба мужчины, выигравшего 5,3 млрд гривен

10 июняСтиль

Вторая жизнь: Леся Никитюк поразила красотой в мамином платье

10 июняТехно

Huawei показала фото "убийцы" Android для смартфонов

10 июняПсихология

Гороскоп на 10 июня: все знаки зодиака

9 июняПсихология

Гороскоп на неделю 9-15 июня для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Глупая женщина — подарок для мужчины
Глупая женщина — подарок для мужчины
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Под Рогачевом белорусского певца убило током от микрофона
Под Рогачевом белорусского певца убило током от микрофона
Диета №5: идеи блюд для здоровья печени
Диета №5: идеи блюд для здоровья печени
Когда стоит крестить новорожденного ребенка
Когда стоит крестить новорожденного ребенка
Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото
Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь