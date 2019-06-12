Создатели сериала "Чернобыль" признались, будет ли продолжение проекта
Продюсер "Чернобыля" признался, будет ли продолжение у сериала
Нашумевший сериал "Чернобыль" от HBO никого не оставил равнодушными. Недавно стало известно, что создатели 5-серийного проекта хотят продлить его еще на один – шестой эпизод.
Телесериал "Чернобыль" спровоцировал наплыв иностранных туристов в зону отчуждения:
Однако все слухи опроверг продюсер картины Крэйг Мэзин. На своей странице в Twitter продюсер картины написал короткий ответ. "Это неправда", – ответил один из создателей сериала на вопрос, будет ли продолжение.
Напомним, по данным International Movie Data Base мини-сериал "Чернобыль" возглавил рейтинг сериалов всех времен, получивших самую высокую оценку зрителей. Впрочем, в сериале не обошлось и без киноляпов. Внимательные зрители заметили киноляп в четвертом эпизоде сериала. Так, в одном из кадров можно увидеть памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции, установленный к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС в Киеве неподалеку от библиотеки имени Вернадского.
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