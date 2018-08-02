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Создатели "Стартрека" и "Годзиллы" работают над сериалом "Властелин колец"

Сценаристами стали Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:33
Кадр из фильма &quot;Властелин колец&quot;
Кадр из фильма "Властелин колец"

Недавно студия Amazon официально объявила о том, что будет снимать сериал "Властелин колец". Теперь же студия объявила имена сценаристов, работающих над сюжетом сериала по мотивам вселенной Толкиена "Властелин колец". Ими стали Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн ("Стартрек: Бесконечность", "Годзилла против Конга").

"Богатый мир, созданный Толкиеном, наполнен величием, мудростью и сердечностью. Мы невероятно счастливы, что Amazon подарил нам возможность оживить его заново. Мы чувствуем себя, как Фродо, уходящий из Шира – это начало самого главного приключения в нашей в жизни", – говорят сценаристы будущего проекта.

Отметим, что Amazon приобрела права на телевизионную адаптацию "Властелина колец" в прошлом году. Производство сериала обещает стать самым дорогостоящим в истории телеиндустрии.

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Ожидается, что премьера фэнтези-сериала состоится не раньше 2021 года.

Напомним, сериал "Властелин колец" обойдется корпорации Amazon в полмиллиарда долларов.

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Источник: "Сегодня"
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