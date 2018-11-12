Спасение Святого Николая: в сети появился яркий трейлер украинской комедии "Приключения S Николая"

В главных ролях снялись Маша Ефросинина и Василий Вирастюк

"Приключения S Николая". Фото: kinoafisha.ua

Не за горами зимние каникулы, снежные развлечения и новогодние праздники. В сети наконец-то появился долгожданный первый официальный постер новой украинской рождественской комедии "Приключения S Николая".

Отметим, что главные роли в фильме исполнили украинская телеведущая Маша Ефросинина (сыграет обеспокоенную маму), а известный спортсмен Василий Вирастюк покажет себя в загадочном амплуа. Также в ленты сыграли Максим Луча, Григорий Боковенко, Презимислав Кипрянский и другие.

Фильм рассказывает о семьей Василенко. К 2-класснику, чья семья только переехала в дом в Карпатах из большого города, накануне Дня Святого Николая, неожиданные приходит сам Николай. На самом деле это вор в костюме волшебника. Мальчику удается объединиться с сестрой-подростком и местными ребятишками, чтобы победить бандита и спасти настоящего святого.

Премьера комедии "Приключения S Николая" состоится накануне новогодних праздников – 13 декабря 2018 года.

Напомним, стриминговая платформа Netflix опубликовала полноценный трейлер предстоящей комедии "Рождественские хроники".

В режиссерском кресле оказался Клей Кейтис, а вот продюсером фильма выступил Крис Коламбус, снявший первые две части "Гарри Поттера" и подаривший миру лучшую рождественскую комедию всех времен – "Один дома".