Спасение Земли: появился первый суперский трейлер фильма "Капитан Marvel" с Бри Ларсон

Также в супергеройском блокбастере снимаются Сэмюэл Л. Джексон и Джуд Лоу

Кадр из фильма "Капитан Марвел"

Поклонники комиксов с нетерпением ждут премьеры нового фильма "Капитан Marvel", в сети уже появился первый трейлер картины.

Отметим, что фильм посвященный персонажу Кэрол Денверс из одноименных комиксов. В главных ролях снимаются Бри Ларсон и Сэмюэл Л. Джексон.

Действие фильма будет разворачиваться в 1990-х годах. По сюжету героиня Кэрол Дэнверс стала Капитаном Марвел после того, как Земля оказалась в центре межгалактического противостояния двух инопланетных миров.

Вместе с Ларсон в трейлере появляются Сэмюэл Л. Джексон в образе Ник Фьюри, Кларк Грегг в образе агента Колсона и Джуд Лоу, который играет наставника Кэрол. Также в этой истории примут участие Джемма Чан, Ли Пейс, Бен Мендельсон, МакКенна Грейс, Аннетт Бенинг и Джимон Хонсу.

В кинотеатрах Украины супергеройский фильм можно будет посмотреть с 7 марта 2019 года.

В картине также снимаются Бен Мендельсон, Джимон Хонсу и Ли Пейс. Режиссерами выступили Анна Боден и Райан Флек.

Украинский трейлер:

Напомним, недавно появилась новая информация о предстоящей премьере "Мстителей 4". Дело в том, что премьера фильма в кинотеатрах была намечена на 3 мая 2019 года. В сети появился официальный список кинофильмов, которые в 2019 году будут выпущены в формате IMAX, и вместе с названиями в этом списке указан и месяц премьеры. Напротив "Мстителей 4" значится апрель – а не май.