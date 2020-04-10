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Специально для съемок сериала "Консультант" построили морг

Накануне премьеры режиссер картины поделился подробностями сюжета и съемок кино

Варвара Левская
Сегодня, 11:28

В понедельник, 13 апреля, в 21:00 телеканал "Украина" покажет первые серии детективной мелодрамы "Консультант" совместного производства компании Star Media и канала. Новый сериал расскажет о криминалистах, которые распутывают самые загадочные преступления, а также пытаются разобраться с призраками собственного прошлого. Накануне премьеры режиссер картины Олег Туранский поделился подробностями сюжета и съемок кино.

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В 16 сериях зрители увидят 8 детективных историй. Основной съемочной локацией стал криминалистический отдел управления полиции, который соорудили на киностудии в одном из районов украинской столицы. Кроме того, специально для съемок "Консультанта" создали прозекторскую, где герои сериала устанавливают причины смерти жертв.

"Мы сами создали морг, некую прозекторскую, в которой уже найденные на местах преступления трупы проходят обследование с детализацией увечий. Это все проецируется на экран. Зритель сможет увидеть нестандартную прозекторскую, как в популярном сериале "C.S.I.", – отмечает режиссер-постановщик Олег Туранский.

Кадр из сериала "Консультант"
Кадр из сериала "Консультант"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Для съемок привлекали полицию, а также профессиональных каскадеров. Несмотря на то, что некоторые трюки артисты выполняли сами, в сложно постановочных моментах их дублировали каскадеры, поскольку безопасность всегда превыше всего.

Режиссер говорит: хотя герои многосерийного фильма являются профессионалами, которые расследуют преступления, прежде всего они – обычные люди со своими проблемами и душевными переживаниями.

"Консультант" – это история жизни людей и взаимоотношений между ними. Не только процедурал. В сериале много чувств, любви, боли. Некоторых актеров зрители увидят в новых ипостасях. По мере развития сюжета герои меняются, проходят через глубокие душевные переживания, принимают судьбоносные решения. Именно этим в основном наполнено наше кино – психологией живых людей, их стремлением стать счастливее, разгадыванием тайн прошлого, которые происходят на фоне детективных расследований", – убежден Олег Туранский.

Оля Полякова и Дзидзьо снимаются в новом комедийном фильме "Звезды по обмену" – смотрите видео:

Как сообщалось ранее, в детективной мелодраме снялись Алексей Морозов, Алина Сергеева, Павел Вишняков, Елизар Назаренко, Алексей Нагрудный, Дмитрий Соловьев, Артур Логай, Анна Арефьева, Олеся Жураковская, Игорь Портянко, Павел Харланчук и другие актеры.

Оператор-постановщик картины – Александр Гребенников. Продюсеры – Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Виктория Корогод, Алексей Терентьев, Влад Ряшин. Производством занимались телеканал "Украина" и компания Star Media. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру 16-серийного детектива "Консультант" в понедельник, 13 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина".

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Источник: Сегодня
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