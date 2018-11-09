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Спин-офф "Звездных войн" получит свой сериал-приквел

Речь идет о фильме "Изгой Один. Звездные войны: Истории"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:29
Кадр из фильма &quot;Изгой Один. Звездные войны: Истории&quot;
Кадр из фильма "Изгой Один. Звездные войны: Истории"

Киностудия Disney намерена снять сериал-приквел к фильму "Изгой Один. Звездные войны: Истории", который стал первым спин-оффом серии и рассказал о событиях, предшествовавших четвертому эпизоду "Новая надежда". Об этом сообщает Polygon.

Издание отмечается, что проект будет реализован специально для собственного стримингового сервиса корпорации – Disney Plus. О чем было объявлено генеральным директором компании.

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Известно, что старт производства запланирован на 2019 год, однако, дата премьеры пока не определена и названия тоже нет. Что известно, так то, что что сериал станет "шпионским триллером", а главным героем будет Кассиан Андор. Его вновь сыграет Диего Луна.

Напомним, актриса Фелисити Джонс, сыгравшая главную роль в "Изгой-один: Звездные войны. Истории", может задержаться в космической саге: как стало известно изданию The Hollywood Reporter, контракт актрисы предусматривает съемки в еще одном фильме по вселенной" Star Wars". Кто знает, может и Фелисити сыграет в новом сериале-приквеле.

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Источник: "Сегодня"
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