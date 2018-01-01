Спланировать, взломать, украсть: появились новые яркие постеры фильма "Восемь подруг Оушена"

В фильме целое созвездие актрис: Сандра Баллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй, Рианна и другие

Их план бесценен Дэбби Оушен (Сандра Буллок), профессиональная грабительница и сестра знаменитого преступника Дэнни Оушена (Джордж Клуни): "Планируй это" Лу Миллер (Кейт Бланшетт), правая рука Дэбби в ограблениях: "Рискуй этим" Дафна Клюгер (Энн Хэтэуэй), знаменитость и цель ограбления: "Носи это" Восьмерка (Рианна), опытный хакер: "Взломай это" Роуз (Хелена Бонем Картер), дизайнер одежды: "Найди это" Амита (Минди Кейлинг), создатель ювелирных изделий: "Подделай это" Тэмми (Сара Полсон), домохозяйка из пригорода и бывшая партнерша Дэбби в преступлениях: "Скрой это" Констанс (Аквафина), уличная воровка: "Возьми это" 1/9

Неутомимая восьмерка подружек из криминальной комедии "Восемь подруг Оушена", трейлер которой "взорвал" сеть, получила свои персональные постеры.

Дэбби Оушен, сестра знаменитого Оушена, разрабатывала план крупнейшего ограбления своей жизни 5 лет, 8 месяцев и 12 дней. Она знает, что для этого нужна лучшая команда, которую она собирает вместе со своей партнершей по преступлениям Лу Миллер. Их целью являются 150 миллионов долларов в виде бриллиантов. Но бриллианты будут на шее всемирно известной актрисы Дафны Клюгер, которая должна стать главной звездой ежегодного бала Met Gala. План разработан, и у команды нет права на ошибку, если они хотят похитить драгоценности и исчезнуть. У всех на виду.

Украинские зрители смогут увидеть аферу "Восьми подруг Оушена" на большом экране этим летом, с 21 июня. А пока представляем яркие постеры всех подруг Оушена.

Напомним, в сети есть еще один официальный трейлер фильма "Восемь подруг Оушена".