Спланировать, взломать, украсть: появились новые яркие постеры фильма "Восемь подруг Оушена"
В фильме целое созвездие актрис: Сандра Баллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй, Рианна и другие
Неутомимая восьмерка подружек из криминальной комедии "Восемь подруг Оушена", трейлер которой "взорвал" сеть, получила свои персональные постеры.
Дэбби Оушен, сестра знаменитого Оушена, разрабатывала план крупнейшего ограбления своей жизни 5 лет, 8 месяцев и 12 дней. Она знает, что для этого нужна лучшая команда, которую она собирает вместе со своей партнершей по преступлениям Лу Миллер. Их целью являются 150 миллионов долларов в виде бриллиантов. Но бриллианты будут на шее всемирно известной актрисы Дафны Клюгер, которая должна стать главной звездой ежегодного бала Met Gala. План разработан, и у команды нет права на ошибку, если они хотят похитить драгоценности и исчезнуть. У всех на виду.
Украинские зрители смогут увидеть аферу "Восьми подруг Оушена" на большом экране этим летом, с 21 июня. А пока представляем яркие постеры всех подруг Оушена.
Напомним, в сети есть еще один официальный трейлер фильма "Восемь подруг Оушена".