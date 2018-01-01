Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Спланировать, взломать, украсть: появились новые яркие постеры фильма "Восемь подруг Оушена"

В фильме целое созвездие актрис: Сандра Баллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй, Рианна и другие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:29
Их план бесценен
Дэбби Оушен (Сандра Буллок), профессиональная грабительница и сестра знаменитого преступника Дэнни Оушена (Джордж Клуни): "Планируй это"
Лу Миллер (Кейт Бланшетт), правая рука Дэбби в ограблениях: "Рискуй этим"
Дафна Клюгер (Энн Хэтэуэй), знаменитость и цель ограбления: "Носи это"
Восьмерка (Рианна), опытный хакер: "Взломай это"
Роуз (Хелена Бонем Картер), дизайнер одежды: "Найди это"
Амита (Минди Кейлинг), создатель ювелирных изделий: "Подделай это"
Тэмми (Сара Полсон), домохозяйка из пригорода и бывшая партнерша Дэбби в преступлениях: "Скрой это"
Констанс (Аквафина), уличная воровка: "Возьми это"
1/9

Неутомимая восьмерка подружек из криминальной комедии "Восемь подруг Оушена", трейлер которой "взорвал" сеть, получила свои персональные постеры.

Дэбби Оушен, сестра знаменитого Оушена, разрабатывала план крупнейшего ограбления своей жизни 5 лет, 8 месяцев и 12 дней. Она знает, что для этого нужна лучшая команда, которую она собирает вместе со своей партнершей по преступлениям Лу Миллер. Их целью являются 150 миллионов долларов в виде бриллиантов. Но бриллианты будут на шее всемирно известной актрисы Дафны Клюгер, которая должна стать главной звездой ежегодного бала Met Gala. План разработан, и у команды нет права на ошибку, если они хотят похитить драгоценности и исчезнуть. У всех на виду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Энн Хэтэуэй прокомментировала появление Ким Кардашьян в фильме "Восемь подруг Оушена"

Украинские зрители смогут увидеть аферу "Восьми подруг Оушена" на большом экране этим летом, с 21 июня. А пока представляем яркие постеры всех подруг Оушена.

Напомним, в сети есть еще один официальный трейлер фильма "Восемь подруг Оушена". 

Еще несколько материалов по теме:
Королева, алкоголичка и богиня: такие разные роли именинницы Кейт Бланшетт Мерил Стрип и Шер вспомнили молодость в новом фильме: появился трейлер Mamma Mia 2 Модная битва: Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт и Леа Сейду появились в Каннах в брючных костюмах Кейт Бланшетт рассказала, почему вышла на красную дорожку Канн в старом платье
трейлер постер Восемь подруг Оушена Кейт Бланшетт Сандра Баллок
Источник: "Сегодня"

Новости партнеров

Новости партнеров