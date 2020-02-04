Спорт, любовь и драйв под хит alyona alyona: вышел второй официальный трейлер украинской драмы "Пульс"

Фильм основан на реальной истории украинской спортсменки

Кадр из фильма "Пульс" Фото: пресс-служба

В Сети появился второй официальный трейлер украинской спортивной драмы "Пульс" режиссера Сергея Чеботаренко.

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"Пульс" – это биографическая спортивная драма, основанная на реальной истории украинской чемпионки Оксаны Ботурчук. Съемки спортивной драмы "Пульс" были завершены в начале осени 2019 года.

Кадр из фильма "Пульс" Фото: пресс-служба

В первой части трейлера украинская исполнительница alyona alyona поет свой хит "Як би я була не я", повторяя главный лейтмотив фильма. По сюжету, юная украинская легкоатлетка Оксана живет в маленьком городке и хранит большую мечту – попасть на Олимпиаду. Ее спортивная карьера только начинается, но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение. Кажется, что теперь Оксана не имеет шансов не только на желанные Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь. Однако она не собирается сдаваться и стремится доказать: на пути к настоящей мечте не существует преград.

"Пример настоящей любви. Неважно в какое время и в какой семье ты рождаешься, даже в каком теле. Важно, как ты относишься к себе. Вера и любовь ставят на ноги даже самых слабых, поэтому я искренне рада, что мы можем узнать об этой истории жизни и погрузиться в нее глубже, пережить ее вместе с героиней, и обязательно взять что-то для себя. Мечты сбываются благодаря нам!" – прокомментировала певица alyona alyona.

"Этот трейлер – квинтэссенция огромного труда команды фильма. Мы показали суть истории, но в то же время сохранили некоторую интригу. Сейчас, когда я просматриваю финальную версию, то чувствую какие-то невероятные, просто фантастические эмоции. Потому что в этом видео – два года жизни людей, усердно работавших над фильмом, чтобы рассказать эту историю", – поделился режиссер фильма Сергей Чеботаренко.

Дата выхода фильма в прокат – 19 марта 2020.

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