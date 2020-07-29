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Стала известна дата премьеры долгожданного второго сезона мелодрамы "На твоей стороне"

Сегодня, 17:00

Зрителей ждут 24 увлекательных эпизода

Сериал "На твоей стороне" возвращается на телеэкраны. 31 августа в 21:00 телеканал "Украина" покажет премьерные серии второго сезона нашумевшей мелодрамы о новом периоде в жизни главных героев – нейрохирурга Анастасии Стрелецкой и ее возлюбленного Максима.

В первой части мелодрамы "На твоей стороне" талантливая нейрохирург Анастасия Стрелецкая встречает на своем пути Максима, племянника и по совместительству начальника охраны владельца клиники, в которой она работает. Максим, который с детства тесно связан с криминальным миром, полюбит девушку и захочет изменить свой мир, но окажется за решеткой.

Кадр со съемок второго сезона сериала "На твоей стороне"
Кадр со съемок второго сезона сериала "На твоей стороне"
Фото: пресс-служба

В последующих 24 сериях картины главных героев ждет много неожиданных поворотов судьбы. По словам продюсера компании "АРТ Территория" Игоря Волкова, главная интрига второго сезона – характер поведения Максима. Сможет ли он окончательно перейти на "светлую" сторону жизни?

Кадр со съемок второго сезона сериала "На твоей стороне"
Кадр со съемок второго сезона сериала "На твоей стороне"
Фото: пресс-служба

"Во втором сезоне Максим выйдет на свободу, и теперь у него начнется абсолютно другая жизнь. Ему не нужно будет планировать аферы, убийства, ограбления и управлять большой мафиозной группировкой. А это все то, в чем он был суперхорош. Ему предстоит жить обычной жизнью положительного героя, что станет для него своего рода испытанием. Получится ли у Максима – в этом интрига. Тем более, что прошлое его так просто не хочет оставлять", – рассказал Игорь Волков.

Перемены ждут и главную героиню Анастасию Стрелецкую – девушка продолжит борьбу против "системы". Для самой актрисы Даны Абызовой, которая сыграла главную женскую роль, работа в продолжении сериала стала огромным опытом.

Дана Абызова на съемках сериала "На твоей стороне"
Дана Абызова на съемках сериала "На твоей стороне"
Фото: пресс-служба

"Я же занимаюсь триатлоном и мне очень нравится! Может быть, я не смогла бы стать каскадером, но я с удовольствием сама выполняю все трюки, если понимаю, что физически способна это сделать. Все это я делаю нормально, без страха. Мне кажется, очень важно, чтобы актер вел свою роль максимально целиком", – поделилась Дана Абызова.

Для актера Дмитрия Ратомского, который сыграл Максима, съемки второй части мелодрамы выдались непростыми с эмоциональной стороны.

"Самое сложное было держать себя – не поддаться написанному сценарию и не пойти на открытые конфликты, открытую любовь, открытое восприятие. Нужно было все переваривать глубоко в себе, а это сложно… Да, порой были моменты, когда я срывался, но благо, умные режиссеры замечали и исправляли это", – рассказал актер Дмитрий Ратомский.

Дмитрий Ратомский на съемках сериала "На твоей стороне"
Дмитрий Ратомский на съемках сериала "На твоей стороне"
Фото: пресс-служба

В фильме также снялись Сергей Калантай, Сергей Радченко, Евгения Муц, Ирина Мельник, Александр Соколов, Виктория Чепурная, Галина Кобзарь-Слободюк, Ирина Новак, Федор Гуринец и другие.

Режиссеры-постановщики – Антон Азаров и Алексей Есаков. Операторы-постановщики – Алексей Калин и Дмитрий Баженов. Производством по заказу канала "Украина" занималась компания "АРТ Территория". Продюсеры – Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру второго сезона мелодрамы "На твоей стороне" 31 августа в 21:00 на телеканале "Украина".

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