Стала известна дата премьеры исторического сериала "Сувенир из Одессы"

Сегодня, 12:35

Легендарную одесскую историю можно будет увидеть уже этой весной

&quot;Сувенир из Одессы&quot; Фото: пресс-служба
"Сувенир из Одессы" Фото: пресс-служба

Сериал "Сувенир из Одессы" рассказывает историю любви двух молодых одесситов, Матвея Грача и Лизы Вольской, которая вспыхнула еще во время Первой мировой войны, прошла испытание двумя революциями и семикратной сменой властей в Одессе за три военных года. Война разлучает героев надолго, но через пятьдесят лет и Матвей с Лизой встречаются уже при новых, еще более неожиданных обстоятельствах.

45caf9035939cbe57ca4a0d56b6ee0ee

Фото: пресс-служба

В новом проекте зрителя ждет необычная интерпретация определенных исторических событий. Сериал основан на сборнике рассказов "Гроб из Одессы" Валерия Смирнова. В них идет речь о калейдоскопе различных афер и схем, присущих городу в начале ХХ века. Чтобы связать между собой рассказы, для телевизионного проекта были придуманы центральные персонажи и расширенные определенные сюжетные линии. Наряду с главными героями – учительницей французского языка Лизой (Ольга Виниченко) и скрипачом-самоучкой Матвеем (Александр Соколовский) – появятся легендарные исторические личности. В частности, "Сувенир из Одессы" покажет альтернативную версию жизни и смерти атамана Григория Котовского (Дмитрий Суржиков), легендарной актрисы немого кино Веры Холодной (Яна Ляхович), появится также Мишка Япончик (Артем Алексеев), генерал Алмазов (Александр Кобзарь) и другие.

_dsc3069

Фото: пресс-служба

Над проектом работало около 90 человек, в сериале снялось более 80 актеров, было разработано более 150 образов и задействовано рекордное количество исторических знаковых локаций. Среди прочего, зрители увидят Липский фонд, Шоколадный домик, квартиру-музей Михаила Старицкого, которая является отображением быта культурной элиты начала XIX века.

Масштабные съемки велись и в Одессе. Художники маскировали кондиционерные блоки за бельем, которое так любят развешивать во дворах Одессы, электрические провода прятали за вьющимися плющом, а иногда даже приходилось скручивать дорожные знаки и пластиковые урны, и после съемок приваривать их обратно.

_dsc3208

Фото: пресс-служба

Чтобы насытить сериал историей и добавить атмосферы, художник-постановщик Александр Тетерин отыскал множество антикварных вещей. В частности, аутентичный телефонный аппарат 1920-х годов, который специально для сериала привезли из Парижа, настенное зеркало 1910-х годов, поверхность которого по старинной технологии изготавливали еще из чистого серебра, а щетка для волос и зеркальце главной героини сохранились еще с 1898 года.

24892cca1f49df5c9ade95c8851be1c2

Фото: пресс-служба

Отдельно стоит отметить эффектные исторические костюмы героев, созданные Ириной Гергель. Только для перевоплощений Дмитрия Суржикова, сыгравшего Котовского, было создано более 10 образов. А для масштабных съемок, где надо было одеть около сотни актеров массовых сцен, Ирина за ночь сшила более 200 шляпок – часто для этого используя даже обычные шапки для бани.

picturepicture_151575811582448639209601_83246

Фото: пресс-служба

Кроме того, порадует и яркая плеяда украинских актеров, среди которых Дмитрий Суржиков, Станислав Боклан, Алексей Вертинский, Александр Кобзарь, Юрий Горбунов, Владимир Горянский, Дмитрий Сова, Алексей Тритенко, Георгий Делиев. Отдельным сюрпризом для зрителей будет появление гениального польского актера Даниэля Ольбрыхского и уроженки Одессы, кинозвезды, которую помнят миллионы – Ларисы Удовиченко.

Премьера сериала "Сувенир из Одессы" состоится 19 марта.

Напомним, актер Владимир Горянский рассказал об отцовстве. А Станислав Боклан прокомментировал свое участие в "Лиге Смеха".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
кино, сериал, съемки, мишка япончик, дмитрий суржиков, В Одессе, Сувенир из Одессы

Вы сейчас просматриваете новость "Стала известна дата премьеры исторического сериала "Сувенир из Одессы"". Другие Новости Афиши смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

"Симпсоны" остались без композитора. Кадр из видео

Из "Симпсонов" уволили легендарного автора

1 Сентября 2017, 03:16

Клаузен является неоднократным обладателем "Эмми"

Шоу-бизнес

Эйдан Гиллен в сериале "Игра престолов"

Эйдан Гиллен прокомментировал смерть своего персонажа в седьмом сезоне "Игры престолов"

30 Августа 2017, 18:00

Актер рассказал о своей реакции на смерть Петира Бейлиша 
Загрузка...

Шоу-бизнес

"Игра престолов" 7 сезон. Фото: HBO.com

Закулисье "Игры престолов 7": забавные кадры со съемок финальной серии

30 Августа 2017, 17:37

Седьмой сезон "Игры престолов" закончился, остается только посмеяться над тем, как проходили съемки популярного сериала. Осторожно, спойлеры!

Шоу-бизнес

Скрин с видео

Появились трейлеры всех эпизодов четвертого сезона сериала "Черное зеркало"

11 Декабря 2017, 07:30

Новый сезон выйдет 29 декабря
Загрузка...