Стала известна дата премьеры исторического сериала "Сувенир из Одессы"

Сериал "Сувенир из Одессы" рассказывает историю любви двух молодых одесситов, Матвея Грача и Лизы Вольской, которая вспыхнула еще во время Первой мировой войны, прошла испытание двумя революциями и семикратной сменой властей в Одессе за три военных года. Война разлучает героев надолго, но через пятьдесят лет и Матвей с Лизой встречаются уже при новых, еще более неожиданных обстоятельствах.

Фото: пресс-служба

В новом проекте зрителя ждет необычная интерпретация определенных исторических событий. Сериал основан на сборнике рассказов "Гроб из Одессы" Валерия Смирнова. В них идет речь о калейдоскопе различных афер и схем, присущих городу в начале ХХ века. Чтобы связать между собой рассказы, для телевизионного проекта были придуманы центральные персонажи и расширенные определенные сюжетные линии. Наряду с главными героями – учительницей французского языка Лизой (Ольга Виниченко) и скрипачом-самоучкой Матвеем (Александр Соколовский) – появятся легендарные исторические личности. В частности, "Сувенир из Одессы" покажет альтернативную версию жизни и смерти атамана Григория Котовского (Дмитрий Суржиков), легендарной актрисы немого кино Веры Холодной (Яна Ляхович), появится также Мишка Япончик (Артем Алексеев), генерал Алмазов (Александр Кобзарь) и другие.

Фото: пресс-служба

Над проектом работало около 90 человек, в сериале снялось более 80 актеров, было разработано более 150 образов и задействовано рекордное количество исторических знаковых локаций. Среди прочего, зрители увидят Липский фонд, Шоколадный домик, квартиру-музей Михаила Старицкого, которая является отображением быта культурной элиты начала XIX века.

Масштабные съемки велись и в Одессе. Художники маскировали кондиционерные блоки за бельем, которое так любят развешивать во дворах Одессы, электрические провода прятали за вьющимися плющом, а иногда даже приходилось скручивать дорожные знаки и пластиковые урны, и после съемок приваривать их обратно.

Фото: пресс-служба

Чтобы насытить сериал историей и добавить атмосферы, художник-постановщик Александр Тетерин отыскал множество антикварных вещей. В частности, аутентичный телефонный аппарат 1920-х годов, который специально для сериала привезли из Парижа, настенное зеркало 1910-х годов, поверхность которого по старинной технологии изготавливали еще из чистого серебра, а щетка для волос и зеркальце главной героини сохранились еще с 1898 года.

Фото: пресс-служба

Отдельно стоит отметить эффектные исторические костюмы героев, созданные Ириной Гергель. Только для перевоплощений Дмитрия Суржикова, сыгравшего Котовского, было создано более 10 образов. А для масштабных съемок, где надо было одеть около сотни актеров массовых сцен, Ирина за ночь сшила более 200 шляпок – часто для этого используя даже обычные шапки для бани.

Фото: пресс-служба

Кроме того, порадует и яркая плеяда украинских актеров, среди которых Дмитрий Суржиков, Станислав Боклан, Алексей Вертинский, Александр Кобзарь, Юрий Горбунов, Владимир Горянский, Дмитрий Сова, Алексей Тритенко, Георгий Делиев. Отдельным сюрпризом для зрителей будет появление гениального польского актера Даниэля Ольбрыхского и уроженки Одессы, кинозвезды, которую помнят миллионы – Ларисы Удовиченко.

Премьера сериала "Сувенир из Одессы" состоится 19 марта.

Напомним, актер Владимир Горянский рассказал об отцовстве. А Станислав Боклан прокомментировал свое участие в "Лиге Смеха".