Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Стала известна дата премьеры первого сериала о спасателях – "Вызов"

Сегодня, 13:03

Главные роли в сериале исполнили Сергей Кучеренко, Геннадий Попенко, Алена Завгородняя

23 ноября в 17:00 телеканал "Украина" покажет первые серии уникального проекта "Вызов". 40-серийная картина производства продакшенов IVORY films и "Теле Про" по заказу телеканала "Украина" – первый украинский сериал, который был создан благодаря тесному сотрудничеству с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям. В центре каждой истории – реальные жизненные ситуации и операции спасения.

Актеры сериала "Вызов" на телеканале "Украина"
Актеры сериала "Вызов" на телеканале "Украина"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Аварийная остановка поезда в метрополитене парализовала работу подземки многомиллионного города. На вызов мобилизованы все силы спасателей города. Ведь речь идет о нескольких сотнях людей, которые находились в этом поезде. Пока неизвестны ни причины аварии, ни точное количество пострадавших. Дополнительное беспокойство вызвал тот факт, что жители столицы в этот день выбирали мэра. Поэтому никто не исключал диверсию или теракт.

Ситуация обостряется, когда становится известно, что один из пассажиров вагона нелегально перевозил контейнер с вирусом, который неожиданно исчез. Так, авария в подземке грозит масштабной эпидемией всем жителям мегаполиса. Майор ГСЧС Геннадий Клименко в составе спасательных отделений участвует в эвакуации пострадавших пассажиров. Как вдруг узнает, что в это время его 14-летняя дочь находилась в метро.

Сериала о спасателях
Сериала о спасателях "Вызов" покажут 23 ноября на телеканале "Украина"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Это сюжет одной из серий, который познакомит зрителя с нюансами работы спасателей. Ежедневно они оказываются перед сложными задачами и личными вызовами. Мы покажем, как эти храбрые люди действуют в экстремальных ситуациях. Продемонстрируем их технику – высокое оснащение, которое мало кто из нас видел. А также приоткроем завесу их личных переживаний", – рассказала руководитель сериала "Вызов" Светлана Усенко, которая стала еще и ведущей проекта.

Главные роли в сериале исполнили Сергей Кучеренко, Геннадий Попенко, Алена Завгородняя, ​​Владимир Гончаров, Алексей Хильский, Дмитрий Бурма, Тамара Морозова, Евгения Нечипоренко, Михаил Кришталь. Каждый из них примерил на себя образ спасателя: пожарного, пиротехника, альпиниста, кинолога, водолаза, психолога или парамедика. А рядом с профессиональными актерами в кадре работали настоящие сотрудники ГСЧС.

Актер Геннадий Попенко
Актер Геннадий Попенко
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мы все с нетерпением ждем момента, когда зрители наконец смогут увидеть первую серию "Вызова". Убежден, что большинство украинцев и не догадывались, с какими ситуациями иногда имеют дело наши спасатели. Участие в таком проекте поможет нам показать общественности всю многогранность работы Службы спасения. Возможно, после просмотра кто-то почувствует и в себе желание посвятить жизнь помощи людям и вместе мы сможем сделать этот мир более безопасным", – сказал глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Одну из главных ролей – капитана Геннадия Клименко – сыграл актер Геннадий Попенко. Актер не только прекрасно перевоплотился в роль, а и полностью увлекся преданностью и мужеством украинских спасателей.

"Мой герой – опытный спасатель. Он любит свою работу за постоянное ощущение нужности. И именно за этим ощущением, как мне кажется, и идут работать в ГСЧС. Эти ребята делают удивительную работу, вытаскивая людей из передряг, в которые они сами попадают. И я хочу сказать им большое "СПАСИБО" за каждый день их непростого труда", – комментирует Геннадий Попенко на съемочной площадке телеканала "Украина".

Его коллегу – начальника караула, подполковника Лиховия – сыграл актер Сергей Кучеренко: "Меня покорил сценарий. Ведь спасатели, с одной стороны, обычные люди, которые живут с нами по соседству, а с другой, ты смотришь, что они делают и как, сколько они имеют внутренней силы и убеждения – если не я, то кто? Они уверены, что их работа – это внутренний долг. Конечно, эти люди видят очень много человеческой боли, страданий, и все время быть в таком сочувствии, эмпатии, видимо, очень трудно, ведь психика разрушается. И хотя они имеют какой-то защитный экран, но все равно все это чувствуют".

Актер Сергей Кучеренко
Актер Сергей Кучеренко
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Но не только мужчины спасают украинцев. Одного из главных персонажей – психолога ГСЧС Анну Булгакову – сыграла актриса Алена Завгородняя. Она признается, что при всей утонченности, красоте и женственности психологам ГСЧС очень часто приходится проявлять выдержку, смелость и стойкость в общении с пострадавшими. Ведь людям, которые попадают в опасные ситуации, просто необходима моральная и психологическая поддержка опытных специалистов. Поэтому она очень серьезно подошла к своей роли.

"Конечно, первая цель ГСЧС – физическое спасение. Но я считаю, что именно психолог в этот момент способен вернуть пострадавшего к привычной жизни, иначе он постоянно будет проживать эти события, – отмечает актриса Алена Завгородняя. – Теперь каждый мой день начинается звонками к специалистам – три психолога меня консультируют по роли. Поэтому, надеюсь, советы моей героини и сама роль будут полезными не только обычным зрителям, а и настоящим психологам – мы наконец поднимем тему их значимости в наше время".

Кадр из сериала "Вызов"
Кадр из сериала "Вызов"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Съемки сериала "Вызов" начались в конце мая этого года. За это время творческая команда проекта во главе с режиссерами Дмитрием Пометневым и Евгением Дорониным "устроили" около 20 пожаров и взрывов, покорили с десяток крыш домов, кранов, работали на полях, в болотах и ​​штольнях. Команда посетила Специальный авиационный отряд Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС – так, в одной из серий расскажут историю спасения с помощью вертолетов.

Кроме того, в фильме покажут несколько масштабных ДТП и 10 историй, отснятых на воде, с задействованной специальной техникой – 20 спасательными катерами. Но самой сложной и дорогой для съемочной группы стала сцена обвала в метро. Все потому, что за время существования столичного метрополитена его управление не позволило ни одной киносъемки. Поэтому творческая группа проекта договорилась о ночных съемках во время ежемесячного обучения рабочих метрополитена. Так, съемки одной серии проходили 4 ночи подряд. Масштаб этого эпизода поразит всех, ведь на нашем ТВ такого еще не было!

Оператор-постановщик – Иван Бородин. Продюсеры – Елена Канишевская, Ирина Жигалюк, Светлана Усенко, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Захарий Гринишин. Созданием сценария и контролем творческого процесса занималась компания "Теле Про". Производством сериала по заказу телеканала "Украина" занимался продакшн IVORY films.

Ранее мы сообщали, что телеканал "Украина" стал генеральным медиапартнером фильма "Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Брюс Уиллис в роли Ивана, а Дзидзьо – Гэндальф. Мы поменяли актерский состав в 17 фильмах (фото) Скарлетт Йоханссон и Колин Джост «спланировали свадьбу за несколько недель»: новые детали торжества Телеканал «Украина» покажет премьеру сериала о работе оперативников «Антитела» и телеканал «Украина» объявили имена победителей всеукраинского конкурса #HelloУкраїнашукаєталанти
сериал актеры телеканал Украина
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику

Популярные статьи

Сегодня, 10:45Wellness

Как правильно бегать: 9 простых правил

Сегодня, 09:06Афиша

Эмме Стоун – 32! Лучшие роли музы Вуди Аллена

Сегодня, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 6 ноября: Львы почувствуют себя удавами, а Девы – космонавтами

Вчера, 12:52Fun

Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 05:48Психология

Гороскоп на сегодня 5 ноября: Близнецов ждет нелегкий день, а Раков – многообещающий

4 ноябряШоу-бизнес

Экс-супруга Олега Кензова шокировала признанием о домашнем насилии: "Я вытирала кровь на полу"

4 ноябряFun

Девушка 15 лет подряд ела только чипсы и куриное мясо. Посмотрите, как она выглядит сейчас (фото)

4 ноябряFood

Пирог "Зебра": рецепт на кефире в духовке

4 ноябряШоу-бизнес

Илона Гвоздева показала фигуру спустя три недели после родов и рассказала, как будет восстанавливаться

4 ноябряEvents

День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

4 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 4 ноября: Водолею важно сохранить здравый смысл, а Рыбам – отдаться чувствам

4 ноябряEvents

День Казанской иконы Божией Матери-2020: история и значение

4 ноябряFun

Как бы выглядели сейчас Роксолана и Сулейман? 12 фото, которых нет в учебниках

4 ноябряEvents

4 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

3 ноябряШоу-бизнес

Ани Лорак намекнула на помолвку с молодым возлюбленным (фото)

3 ноябряШоу-бизнес

"Я не хочу к ней приближаться": экс-помощница Софии Ротару рассказала о тюремном сроке из-за певицы

Новости партнеров

Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
Скажите джинсам «до свидания». Определены самые модные брюки 2020
Скажите джинсам «до свидания». Определены самые модные брюки 2020
Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду
Подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым (фото)
Подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым (фото)
Новый особняк Ани Лорак под Москвой поражает роскошью
Новый особняк Ани Лорак под Москвой поражает роскошью
Внешний вид 71-летней Пугачевой вызвал жаркие споры в сети
Внешний вид 71-летней Пугачевой вызвал жаркие споры в сети
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Много шума из ничего: 7 самых переоцененных фильмов в истории
Много шума из ничего: 7 самых переоцененных фильмов в истории

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять