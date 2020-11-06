Стала известна дата премьеры первого сериала о спасателях – "Вызов"

Главные роли в сериале исполнили Сергей Кучеренко, Геннадий Попенко, Алена Завгородняя

23 ноября в 17:00 телеканал "Украина" покажет первые серии уникального проекта "Вызов". 40-серийная картина производства продакшенов IVORY films и "Теле Про" по заказу телеканала "Украина" – первый украинский сериал, который был создан благодаря тесному сотрудничеству с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям. В центре каждой истории – реальные жизненные ситуации и операции спасения.

Актеры сериала "Вызов" на телеканале "Украина" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Аварийная остановка поезда в метрополитене парализовала работу подземки многомиллионного города. На вызов мобилизованы все силы спасателей города. Ведь речь идет о нескольких сотнях людей, которые находились в этом поезде. Пока неизвестны ни причины аварии, ни точное количество пострадавших. Дополнительное беспокойство вызвал тот факт, что жители столицы в этот день выбирали мэра. Поэтому никто не исключал диверсию или теракт.

Ситуация обостряется, когда становится известно, что один из пассажиров вагона нелегально перевозил контейнер с вирусом, который неожиданно исчез. Так, авария в подземке грозит масштабной эпидемией всем жителям мегаполиса. Майор ГСЧС Геннадий Клименко в составе спасательных отделений участвует в эвакуации пострадавших пассажиров. Как вдруг узнает, что в это время его 14-летняя дочь находилась в метро.

Сериала о спасателях "Вызов" покажут 23 ноября на телеканале "Украина" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Это сюжет одной из серий, который познакомит зрителя с нюансами работы спасателей. Ежедневно они оказываются перед сложными задачами и личными вызовами. Мы покажем, как эти храбрые люди действуют в экстремальных ситуациях. Продемонстрируем их технику – высокое оснащение, которое мало кто из нас видел. А также приоткроем завесу их личных переживаний", – рассказала руководитель сериала "Вызов" Светлана Усенко, которая стала еще и ведущей проекта.

Главные роли в сериале исполнили Сергей Кучеренко, Геннадий Попенко, Алена Завгородняя, ​​Владимир Гончаров, Алексей Хильский, Дмитрий Бурма, Тамара Морозова, Евгения Нечипоренко, Михаил Кришталь. Каждый из них примерил на себя образ спасателя: пожарного, пиротехника, альпиниста, кинолога, водолаза, психолога или парамедика. А рядом с профессиональными актерами в кадре работали настоящие сотрудники ГСЧС.

Актер Геннадий Попенко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мы все с нетерпением ждем момента, когда зрители наконец смогут увидеть первую серию "Вызова". Убежден, что большинство украинцев и не догадывались, с какими ситуациями иногда имеют дело наши спасатели. Участие в таком проекте поможет нам показать общественности всю многогранность работы Службы спасения. Возможно, после просмотра кто-то почувствует и в себе желание посвятить жизнь помощи людям и вместе мы сможем сделать этот мир более безопасным", – сказал глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Одну из главных ролей – капитана Геннадия Клименко – сыграл актер Геннадий Попенко. Актер не только прекрасно перевоплотился в роль, а и полностью увлекся преданностью и мужеством украинских спасателей.

"Мой герой – опытный спасатель. Он любит свою работу за постоянное ощущение нужности. И именно за этим ощущением, как мне кажется, и идут работать в ГСЧС. Эти ребята делают удивительную работу, вытаскивая людей из передряг, в которые они сами попадают. И я хочу сказать им большое "СПАСИБО" за каждый день их непростого труда", – комментирует Геннадий Попенко на съемочной площадке телеканала "Украина".

Его коллегу – начальника караула, подполковника Лиховия – сыграл актер Сергей Кучеренко: "Меня покорил сценарий. Ведь спасатели, с одной стороны, обычные люди, которые живут с нами по соседству, а с другой, ты смотришь, что они делают и как, сколько они имеют внутренней силы и убеждения – если не я, то кто? Они уверены, что их работа – это внутренний долг. Конечно, эти люди видят очень много человеческой боли, страданий, и все время быть в таком сочувствии, эмпатии, видимо, очень трудно, ведь психика разрушается. И хотя они имеют какой-то защитный экран, но все равно все это чувствуют".

Актер Сергей Кучеренко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Но не только мужчины спасают украинцев. Одного из главных персонажей – психолога ГСЧС Анну Булгакову – сыграла актриса Алена Завгородняя. Она признается, что при всей утонченности, красоте и женственности психологам ГСЧС очень часто приходится проявлять выдержку, смелость и стойкость в общении с пострадавшими. Ведь людям, которые попадают в опасные ситуации, просто необходима моральная и психологическая поддержка опытных специалистов. Поэтому она очень серьезно подошла к своей роли.

"Конечно, первая цель ГСЧС – физическое спасение. Но я считаю, что именно психолог в этот момент способен вернуть пострадавшего к привычной жизни, иначе он постоянно будет проживать эти события, – отмечает актриса Алена Завгородняя. – Теперь каждый мой день начинается звонками к специалистам – три психолога меня консультируют по роли. Поэтому, надеюсь, советы моей героини и сама роль будут полезными не только обычным зрителям, а и настоящим психологам – мы наконец поднимем тему их значимости в наше время".

Кадр из сериала "Вызов" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Съемки сериала "Вызов" начались в конце мая этого года. За это время творческая команда проекта во главе с режиссерами Дмитрием Пометневым и Евгением Дорониным "устроили" около 20 пожаров и взрывов, покорили с десяток крыш домов, кранов, работали на полях, в болотах и ​​штольнях. Команда посетила Специальный авиационный отряд Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС – так, в одной из серий расскажут историю спасения с помощью вертолетов.

Кроме того, в фильме покажут несколько масштабных ДТП и 10 историй, отснятых на воде, с задействованной специальной техникой – 20 спасательными катерами. Но самой сложной и дорогой для съемочной группы стала сцена обвала в метро. Все потому, что за время существования столичного метрополитена его управление не позволило ни одной киносъемки. Поэтому творческая группа проекта договорилась о ночных съемках во время ежемесячного обучения рабочих метрополитена. Так, съемки одной серии проходили 4 ночи подряд. Масштаб этого эпизода поразит всех, ведь на нашем ТВ такого еще не было!

Оператор-постановщик – Иван Бородин. Продюсеры – Елена Канишевская, Ирина Жигалюк, Светлана Усенко, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Захарий Гринишин. Созданием сценария и контролем творческого процесса занималась компания "Теле Про". Производством сериала по заказу телеканала "Украина" занимался продакшн IVORY films.

Ранее мы сообщали, что телеканал "Украина" стал генеральным медиапартнером фильма "Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.

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