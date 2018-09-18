Стала известна дата премьеры второго сезона "Молодого Папы"

Во втором сезоне главную роль также сыграет Джуд Лоу

Кадр из сериала "Молодой Папа"

У долгожданного продолжения сериала Паоло Соррентино "Молодой Папа" наконец появилась дата премьеры. Съемки второго сезона начнутся в ноябре этого года, а премьера состоится через год – в ноябре 2019-го. Об этом заявил сам итальянский режиссер в ходе своего визита в Санкт-Петербург.

Отметим, что первый сезон "Молодого Папы", одно из главных телевизионных открытий 2016 года, стал результатом совместной работы медиагигантов с разных берегов Атлантики – HBO, Sky и Canal+.

Кроме того, исполнитель главной роли – экстравагантного Папы Римского Пия XIII Джуд Лоу вернется к этому образу. Хотя ранее ходили слухи о том, что актер устал от этой роли и не будет сниматься во втором сезоне.

А недавно Джуд Лоу рассказал немного о своей роли молодого Дамблдора в сиквеле "Фантастических тварей". В частности, мужчина рассказал о сексуальной ориентации мага.

Напомним, к проекту присоединился Джон Малкович. Его роль, как и сюжетные хитросплетения, по-прежнему держатся в тайне.