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Стала известна судьба Человека-паука в киновселенной Marvel

У Человека-паука начинается новая интересная фаза в кино

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:13
"Человек-паук: Вдали от дома"
"Человек-паук: Вдали от дома"
Фото: YouTube

Как известно, вокруг дальнейшего участия Человека-паука в киновселенной Marvel возник нешуточный скандал. Студия Marvel, которая принадлежит корпорации Disney, не смогла достичь соглашения с обладающей правами на Человека-паука компанией Sony Pictures. Теперь глава Sony Pictures Тони Винчикерра на саммите издания Variety официально подтвердил новости об уходе Человека-паука из киновселенной Marvel. 

Кроме этого, узнайте о неизвестных версиях известных фильмов:

Винчикерра заявил, что "на данный момент двери закрыты" и "жизнь – длинная штука". Можно сделать предположение, что он имеет в виду возможное возвращение героя в фильмы Marvel. Также глава Sony Pictures объяснил, что никто ничего не делал назло друг другу — просто Sony и Disney не смогли договориться о финансировании проектов. 

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Еще одна причина — загруженность главы Marvel Studios Кевина Файги новыми проектами Marvel. Винчикерра отмечает, что они искали возможность все решить, но не вышло. 

Более того, у Sony Pictures сейчас весьма амбициозные планы: запустить собственную киновселенную, в которой есть Веном, Морбиус и Человек-паук, который получит 5-6 сериалов. Что это за сериалы – не сообщается. Вероятно, речь о мультфильмах и, возможно, полноценном шоу.

Винчикерра уверен, что Человек-паук спокойно будет существовать вне MCU. О Томе Холланде ничего не говорят.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сделали небольшой обзор фильма "Человек-паук: Вдали от дома".

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