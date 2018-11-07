Стали известны названия продолжений "Аватара"

Пока это только информация в СМИ

Кадр из фильма "Аватар"

Самый кассовый в истории фильм "Аватар", о второй части которого рассказал Джеймс Камерон, получит продолжения и даже известны названия фильмов. Об этом свидетельствуют некие документы, которые попали в распоряжение корреспондентов британского телеканала BBC.

Сообщается, что первый фильм будет называться "Аватар: Путь воды", второй – "Аватар: Хранитель семени", третий – "Аватар: Всадник Тулкуна", а четвертый – "Аватар: Поиски Эйвы". Эта информация пока официально не подтверждена.

Однако, стоит отметить, что сам Джеймс Кэмерон неоднократно заявлял, что в продолжениях "Аватара" часть действия будет происходить в "других средах", в том числе и под водой, поэтому название "Путь воды" представляется вполне соответствующим.

Кроме того, BBC подчеркивает, что в документах все четыре фильма упоминаются как с приставкой "Аватар", так и без нее. Ранее режиссер говорил, что не хотел бы называть продолжения "Аватар 2" или "Аватар 3", так как технически главный герой фильма более не является аватаром.

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Отметим, что второй фильм заявлен в прокат в декабре 2020 года. В нем снимались Кейт Уинслет, Зои Солдана, Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон, Уна Чаплин, Джованни Рибизи, Стивен Лэнг и другие актеры.

Напомним, исполнительница одной из главных ролей в фильме "Аватар" Зои Салдана ранее рассказала о статусе продолжения картины.