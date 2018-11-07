Стали известны названия продолжений "Аватара"
Пока это только информация в СМИ
Самый кассовый в истории фильм "Аватар", о второй части которого рассказал Джеймс Камерон, получит продолжения и даже известны названия фильмов. Об этом свидетельствуют некие документы, которые попали в распоряжение корреспондентов британского телеканала BBC.
Сообщается, что первый фильм будет называться "Аватар: Путь воды", второй – "Аватар: Хранитель семени", третий – "Аватар: Всадник Тулкуна", а четвертый – "Аватар: Поиски Эйвы". Эта информация пока официально не подтверждена.
Однако, стоит отметить, что сам Джеймс Кэмерон неоднократно заявлял, что в продолжениях "Аватара" часть действия будет происходить в "других средах", в том числе и под водой, поэтому название "Путь воды" представляется вполне соответствующим.
Кроме того, BBC подчеркивает, что в документах все четыре фильма упоминаются как с приставкой "Аватар", так и без нее. Ранее режиссер говорил, что не хотел бы называть продолжения "Аватар 2" или "Аватар 3", так как технически главный герой фильма более не является аватаром.
Отметим, что второй фильм заявлен в прокат в декабре 2020 года. В нем снимались Кейт Уинслет, Зои Солдана, Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон, Уна Чаплин, Джованни Рибизи, Стивен Лэнг и другие актеры.
Напомним, исполнительница одной из главных ролей в фильме "Аватар" Зои Салдана ранее рассказала о статусе продолжения картины.