Стали известны самые кассовые фильмы 2017 года в Украине

На основе исследования авторитетного портала Box Office Mojo определены фильмы 2017 года с наибольшими кассовыми сборами в Украине, которые нужно посмотреть.

В 2017 году на широкие экраны вышло множество кинопремьер. Самые крупные кассовые сборы собрала кинолента "Пираты Карибского моря: Месть Салазара" – 3,6 миллиона долларов. На втором месте по сборам – "Стражи Галактики. Часть 2" – 2,5 миллиона долларов.

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Третью строчку занимает фильм "Тор: Рагнарек" – 2,5 миллиона долларов. Предлагаем список фильмов с наибольшими сборами в Украине.

"Пираты Карибского моря: Месть Салазара". Сборы: 3,673,723 миллиона долларов

"Стражи Галактики. Часть 2". Сборы: 2,536,952 миллиона долларов

"Тор: Рагнарек". Сборы: 2,514,076 миллиона долларов

"Форсаж 8". Сборы: 2,407,647 миллиона долларов

"Гадкий Я 3". Сборы: 2,355,988 миллиона долларов

"Беби Бос". Сборы: 1,815,450 миллион долларов

"Убийство в Восточном экспрессе". Сборы: 1,807,354 миллион долларов

"Мумия". Сборы: 1,757,475 миллион долларов

"Трансформеры: Последний рыцарь". Сборы: 1,630,808 миллион долларов

"Человек-паук: Возвращение домой". Сборы: 1,628,395 миллион долларов

Напомним, определены самые популярные фильмы в мире в 2017 году, но уже по версии онлайн-сервиса Google. Для определения двадцатки лидеров, аналитики исследовали наиболее частые запросы на киноленты среди пользователей приложения Google Play Маркет во всех уголках планеты.