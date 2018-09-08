Стали известны все победители Венецианского кинофестиваля

Черно-белый фильм "Рома" стал победителем в этом году

Кадр из фильма "Рома"

Главный приз Венецианского кинофестиваля, открытие которого состоялось в среду, 29 августа, на острове Лидо, – Золотого льва получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля в Facebook.

Черно-белая картина рассказывает о жизни в Мехико (Рома – название буржуазного квартала мексиканской столицы – ред.). Это история непростой жизни семьи среднего класса в Мехико в 1970-х годах. Отец редко бывает дома, мать воспитывает четырех детей, опираясь на помощь двух служанок из Индии. Судьбу героев переламывают студенческие волнения во время католического праздника 10 июня 1971 года, когда демонстранты были расстреляны солдатами. Отметим, что фильм произведен для платформы Netflix.

56-летний Куарон (режиссер "Дитя человеческое", "Гравитация", "Гарри Поттер и узник Азкабана") выступил в этом проекте как режиссер, сценарист и продюсер. Фильм, по признанию режиссера, во многом автобиографичен и вдохновлен его детскими воспоминаниями, в центре которых его няня.

Лучшим режиссером, по мнению жюри, стал Жак Одияр, снявший фильм "Братья Систерс". Фильм является пародией на классический вестерн с Джоном Си Райли и Хоакином Фениксом в главных ролях. Гран-при досталось греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Фаворит". Они получили Серебряных львов.

Лучшими актером стал Уиллем Дефо за роль в фильме "Ван Гог. На пороге вечности", трейлер которого уже есть в сети, а лучшей актрисой – Оливия Колман, сыгравшая в фильме "Фаворитка".

Приз за лучший сценарий ушел братьям Коэн за картину "Баллада Бастера Скраггса".

Спецприз жюри Венецианского кинофестиваля получила австралийский режиссер Дженнифер Кент за фильм "Соловей". Премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получил актер Байкали Ганамбарр за роль в фильме "Соловей".

Напомним, украинско-итальянский фильм-путешествие "Изи" режиссера Андреа Маньяни получил международную премию Kineo Diamond Award на 75-м Венецианском международном кинофестивале.