Стальные мускулы Джейсона Момоа и рыжеволосая Эмбер Херд: вышел тизер "Аквамена"

Фильм рассказывает историю сына смотрителя маяка и подводной королевы

"Аквамен". Фото: Entertainment Weekly

Поклонники Джейсона Момоа и Эмбер Херд уже с нетерпением ждут премьеру фильма "Аквамен", тем более, что первый трейлер просто взорвал сеть. Теперь в сети появился новый тизер.

Супергеройский экшен Джеймса Вана расскажет историю происхождения Артура Карри (Джейсон Момоа), сына смотрителя маяка Томаса Карри (Темуэра Моррисон) и подводной королевы Атланны (Николь Кидман), которому суждено объединить наземный и подводный миры.

В непривычном образе – с рыжими волосами, героиня Эмбер Херд – воительница Мера находит Артура и вместе они отправляются в Атлантиду, где Аквамена ждут разные испытания, которые помогут ему найти свое предназначение.

В кинотеатрах фильм появится с 13 декабря.

Напомним, известная голливудская актриса Николь Кидман украсила обложку журнала в облике королевы Атланны, героини фильма "Аквамен".

Кстати, фильм "Аквамен" представили на Comic-Con 2018 в СанДиего.