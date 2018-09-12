Стало известно, где пройдет мировая премьера фильма о Фредди Меркьюри

Главную роль в картине "Богемская рапсодия" сыграл Рами Малек

Кадр из фильма "Богемская рапсодия"

Биографический фильм-мюзикл "Богемская рапсодия" о британской рок-группе Queen, трейлер которо стал хитом сети, выйдет на украинские экраны уже 1 ноября 2018 года. Но предварительная премьера фильма запланирована в особом месте для фанатов знаменитой группы. Об этом сообщают на Deadline.

По словам создателей фильма 20th Century Fox, закрытая премьера фильма "Богемская рапсодия" состоится 23 октября в Лондонском спорткомплексе "Уэмбли Арена". Но не стоит его путать со стадионом "Уэмбли", который расположен через дорогу от комплекса. Ведь именно там состоялся знаменитый концерт группы Queen в 1985 году, который собрал 75 тысяч зрителей!

Отметим, что на закрытую премьеру фильма придут главные герои "Богемской рапсодии", среди которых Рами Малек (роль Фредди Меркьюри), Люси Бойнтон, Гвилим Ли, Бен Харди, Джозеф Маццелло, Аллен Лич, Майк Майерс и многие другие. Также на событии будут присутствовать знаменитый гитарист рок-группы Брайан Мэй. Вместе с ними на фильм приглашены 6, 5 тысяч других гостей.

Кроме того, спорткомплекс "Уэмбли Арена" вмещает 12,5 тысяч человек. Все собранные средства от показа будут направлены в фонд Mercury Phoenix Trust по борьбе со Спидом, который организовали участники группы после смерти фронтмена.

Мировая премьера фильма запланирована на 24 октября.

Напомним, поклонники творчества группы Queen и Фредди Меркьюри дождались еще один трейлер британской киноленты "Богемская рапсодия".