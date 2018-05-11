Стало известно, как на самом деле должны были закончиться "Дневники вампира"

Оказывается, концовка последней серии совершенно иная

Кадр из сериала "Дневники вампира"

"Дневники вампира" – это один из тех сериалов, о которых зрители вспоминают годами даже после завершения. Финал вышел еще в марте 2017-го, но обсуждаем до сих пор. Например, о том, какой на самом деле должна была быть финальная сцена "Дневников вампира".

Как знают те, в самой-самой последней сцене Стефан и Дэймон наконец-то встречаются снова, обмениваясь короткими репликами (причем Дэймон произносит ровно те же слова, что в самой первой серии "Дневников") и затем обнимаясь: "Дэймон…" А тот отвечает: "Здравствуй, брат".

Как рассказал поучаствовавший в создании "Дневников" Кевин Уильямсон, изначально эта сцена должна была быть с совершенно другой тональностью – поскольку для Дэймона в представлении Кевина и Джули Плек куда более свойственно отпускать легкомысленные шуточки даже в загробной жизни, и в ответ на реплику Стефана он должен был произнести что-то вроде "О, я смотрю, на небесах в ходу героические стрижки".

К счастью, в итоге от этой ироничной реплики отказались в пользу куда более сдержанной и трогательной.

Напомним, после завершения съемок "Дневников вампира" Нина Добрев и Никки Рид наконец-то прокомментировали извечные слухи о своем конфликте из-за еще одной звезды сериала, Йена Сомерхолдера.