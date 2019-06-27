Стало известно, когда выйдет последняя работа Стэна Ли

Уже известно, что проект увидит свет в виде книги

Стэн Ли Фото: AFP

Один из последних проектов Стэна Ли, который умер в ноябре 2018 года, будет опубликован осенью этого года в виде книги. Это будет супергеройский рассказ о двух подростках с невероятными способностями, которые должны собраться вместе, чтобы спасти мир от разрушения, пишет The Guardian.

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"Уловка света" (название романа), написанная в соавторстве с Кэт Розенфилд, рассказывает о дружбе между Кэмероном, который обладает способностью манипулировать технологиями благодаря своему разуму, и таинственным хакером и мистическим гением кодов Ниа. Когда физические и виртуальные силы угрожают уничтожению человеческой расы, они должны объединить свои усилия, чтобы спасти мир.

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Аудиоверсия книги должна выйти уже 27 июня. Текст в ней читает актриса Яра Шахиди.

Напомним, дочь продюсера и сценариста, творца киновселенной Marvel Стэна Ли ранее сообщила, что перед смертью ее отец создал еще одного супергероя. По словам Джоан, отец вместе с ней работал над созданием нового персонажа вплоть до последних дней своей жизни. Женщина рассекретила имя нового супергероя – Dirt Man (Человек-грязь).

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