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Стало известно, кто заменит Уилла Смита в "Отряде самоубийц 2"

Уилл Смит не может сниматься из-за плотного графика

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Фото: AFP

Хоть актер Уилл Смит и сыграет в новом проекте про легендарных теннисисток, но в "Отряде самоубийц 2" не появится. Так, стало известно, что компания Warner Bros. намерена заменить Смита на Идриса Эльбу (известным по сериалу "Лютер"). Об этом пишет Variety.

По информации, Смит, сыгравший роль Дэдшота в первой части супергеройской франшизы, из-за напряженного графика не сможет продолжать участие в проекте.

Точный актерский состав будущего фильма пока неизвестен, однако предполагается, что в ленте появится Марго Робби в образе Харли Квинн.

Премьера фильма запланирована на конец лета 2021 года.

Напомним, ранее уже сообщалось, что съемки "Отряда самоубийц 2" задерживаются из-за занятости Уилла Смита.

А вот популярная актриса Марго Робби пока намерена снять спин-офф про Харли Квинн и ее "женскую команду". И актриса поделилась новыми подробностями грядущего проекта.

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Источник: Сегодня
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