"Затерянные в космосе": стали известны новые подробности знаменитого сериала

В сети появился еще один трейлер сериала "Затерянные в космосе"

Недавно Netflix опубликовал первый трейлер сериала "Затерянные в космосе". Эта долгоиграющая картина является ремейком одноименного научно-фантастического шоу 1965 года выпуска (а в 1998-м была выпущена полнометражная версия с Мэттом ЛеБланом).

Теперь в сети появился еще один трейлер сериала. Отметим, что в основу сюжета сериала положена история семьи Робинсонов, которая пережила крушение в космосе, в результате чего попала на загадочную планету. На этой планете ей придется бороться за выживание.

Выход сериала ожидается 13 апреля этого года.

Напомним, в сети был опубликован тизер нового сезона популярного сериала "Черное зеркало". Дата выхода новых серий пока не сообщается.