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Стартовали съемки четвертого сезона детективного сериала "Выходите без звонка": что ждет зрителей

Сегодня, 14:09

Основными локациями стали оживленные улицы столицы

В Киеве начались съемки четвертого сезона детективного сериала "Выходите без звонка", снятого по заказу телеканала "Украина" кинокомпанией "Три-Я-Да Продакшн". В продолжении приключений отважного таксиста Богдана и его друзей зрителя ждут интригующие сюжетные повороты. Судьбоносные перемены произойдут в жизни главных героев, а новые персонажи добавят больше красок захватывающей истории.

Кадр со съемок сериала "Выходите без звонка"
Кадр со съемок сериала "Выходите без звонка"
Фото: пресс-служба

Четвертый сезон сериала "Выходите без звонка" снимается на оживленных улицах столицы. Погони, драки и взрывы сделают сюжет еще более динамичным.

"Меня, как человека, всегда беспокоило, что на наших улицах небезопасно. Даже в детстве было это ощущение. А все потому, что многим безразлично, что происходит вокруг. Поэтому данный сериал для меня является своего рода выходом из ситуации. Мне близок главный герой, ведь он обычный парень, который работает в службе такси, но ему не все равно. Он хочет исправить ситуацию, чтобы было спокойно, и преступники сидели в тюрьме. В четвертом сезоне будет еще больше динамики, трюков и экшена", – рассказывает режиссер сериала Алексей Даруга.

Кадр со съемок сериала "Выходите без звонка"
Кадр со съемок сериала "Выходите без звонка"
Фото: пресс-служба

В новом сезоне персонажу актера Романа Семисала предстоит столкнуться со значительными переменами в жизни, которые даются ему непросто.

"В четвертом сезоне Богдан меняет сферу деятельности и от этого чувствует себя неуверенно. Ему не хватает друзей, все оказывается не так безоблачно, как он себе представлял. Я могу это сравнить со своим опытом службы в АТО. Когда я отправился туда, погрузился во все, то оказалось это не таким, как представлял. Возникают определенные сложности, которые не приносят удовлетворения. Вот так, примерно, ощущает себя и Богдан в новом сезоне", – делится исполнитель главной роли таксиста Богдана актер Роман Семисал.

Кадр со съемок сериала "Выходите без звонка"
Кадр со съемок сериала "Выходите без звонка"
Фото: пресс-служба

Напомним, по сюжету автогонщик Богдан теряет жену в автокатастрофе. Убитый горем мужчина решает восстановить справедливость и выбить признание с виновника ДТП, которого успешно "отмазали" состоятельные родители. Это решение кардинально меняет жизнь главного героя.

Богдан разочарован в системе и больше не верит полиции поэтому, когда его друга постигла беда, он рассчитывает только на собственные силы и самостоятельно берется за расследование, ходатайствуя за тех, кто "здесь и сейчас" ищет помощи, справедливости или защиты.

Кадр со съемочной площадки сериала "Выходите без звонка"
Кадр со съемочной площадки сериала "Выходите без звонка"
Фото: пресс-служба

Режиссеры-постановщики – Виталий Кукса, Алексей Даруга.

Операторы-постановщики – Максим Мельник, Ярослав Ярославский.

В главных ролях: Роман Семисал, Светлана Шекера, Василий Баша, Дмитрий Сова, Игорь Пазич, Денис Роднянский, Мария Смолякова, Владимир Филатов.

Продюсеры проекта: Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов.

Премьера нового сезона сериала "Выходите без звонка" состоится в ближайшее время на телеканале "Украина".

Напомним, что сейчас телеканал "Украина" работает над украинской адаптацией грандиозного шоу "Маска".

Участниками музыкального шоу-детектива станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители.

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