Стартовали съемки приквела "Игры престолов": что известно о новом проекте

В провинции Белфаст создатели сериала уже построили декорации

Снимают приквел "Игры престолов" - "Долгая ночь" Фото: YouTube

В Северной Ирландии начались съемки приквела культового сериала "Игра престолов", о котором вышел документальный фильм. Об этом сообщает CNN.

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Как известно, проект называется "Долгая ночь" и на прошлой неделе в провинции Белфаст создатели сериала оборудовали места для стрельбы.

Несмотря на то, что CNN и HBO принадлежат одной компании – WarnerMedia, вторая компания отказалась комментировать данную информацию CNN. Сейчас известно, что над сценарием работали Джордж Мартин вместе с Джейн Голдман, которая также будет шоураннером проекта.

Сюжет картины рассказывает о событиях, произошедших за 8 тысяч лет до времен оригинальной версии "Игры престолов". Действия разворачиваются в Вестеросе задолго до объединения Семи Королевств. В то время на территории была долгая зима и пришли Белые ходоки. Происхождение последних должны также раскрыться в новых сериях.

Все будет совершенно по-новому: без Старков, Таргариенов и Ланнистеров и других семейств. Сам сериал собираются выпустить в 2021 году.

Напомним, Наоми Уоттс сыграет в приквеле "Игры престолов". Также к ней присоединилась звезда "Гарри Поттера" Миранда Ричардсон. Исполнительница роли Риты Скитер стала частью готовящегося сериала по вселенной "Игры престолов", однако, пока неизвестно, какую роль Ричардсон сыграет в приквеле.

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