Старухи-чирлидерши: появился смешной трейлер комедии "Помпоны" с Дайан Китон

Старушки решили вспомнить бурную молодость

"Помпоны" Фото: YouTube

Голливудская актриса Дайан Китон хоть и в возрасте, но станцевать зажигательные танцы еще может. Так, 73-летняя актриса снялась в комедии "Помпоны". Режиссером картины стал Зара Хэйес.

По сюжету героиня Китон приезжает в дом престарелых и, вспомнив молодость, решает собрать команду чирлидерш. Она устраивает прослушивание, собирает участниц и нанимает юную девушку-хореографа, которая должна подготовить их к соревнованиям. В фильме также снялись Алиша Боэ, Пэм Гриер, Чарли Тахэн, Джеки Уивер, Ри Перлман и другие.

Премьера "Помпонов" запланирована на 10 мая 2019 года.

Напомним, ранее кинокомпания Paramount наконец-то опубликовала на своем официальном YouTube-канале новый трейлер байопика "Рокетмен" (Rocketman). Это будет история о сэре Элтоне Джоне.

А вот компания Sony Pictures Animation представила первый трейлер своего нового мультфильма "Angry Birds в кино 2", который показывает историю новой героини.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram