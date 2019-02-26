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Старухи-чирлидерши: появился смешной трейлер комедии "Помпоны" с Дайан Китон

Старушки решили вспомнить бурную молодость

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:50
"Помпоны"
"Помпоны"
Фото: YouTube

Голливудская актриса Дайан Китон хоть и в возрасте, но станцевать зажигательные танцы еще может. Так, 73-летняя актриса снялась в комедии "Помпоны". Режиссером картины стал Зара Хэйес.

По сюжету героиня Китон приезжает в дом престарелых и, вспомнив молодость, решает собрать команду чирлидерш. Она устраивает прослушивание, собирает участниц и нанимает юную девушку-хореографа, которая должна подготовить их к соревнованиям. В фильме также снялись Алиша Боэ, Пэм Гриер, Чарли Тахэн, Джеки Уивер, Ри Перлман и другие. 

Премьера "Помпонов" запланирована на 10 мая 2019 года.

Напомним, ранее кинокомпания Paramount наконец-то опубликовала на своем официальном YouTube-канале новый трейлер байопика "Рокетмен" (Rocketman). Это будет история о сэре Элтоне Джоне. 

А вот компания Sony Pictures Animation представила первый трейлер своего нового мультфильма "Angry Birds в кино 2", который показывает историю новой героини.

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Источник: Сегодня
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