Старые хиты и новая музыка: как прошел концерт "Бумбокс" в Киеве

Музыканты исполнили 28 песен

9 ноября в Дворце Спорта в Киеве группа "Бумбокс" представила первую часть двойного альбома "Тайный код: Рубикон". Послушать группу собралось более 10 тысяч человек. Концерт начался в 20:00, и длился более двух с половиной часов.

Перед концертом состоялся пресбрифинг, на нем был представлен обновленный состав "Бумбокса". В группе семь музыкантов, солист Андрей Хлывнюк, диджей "Валик" – Валентин Матиюк, барабанщик Александр Люлякин, клавишник Пало Литвиненко, и новые музыканты гитаристы Олег Аджикаев и Дмитрий Кувалкин, и первая девушка в группе бас-гитаристка Инна Невойт.

Всего на концерте сыграли 28 песен, в том числе и "Вахтерам", "Квіти в волоссі", "Безодня", "ДШ", "Твій на 100%", "Поліна".

Концерт группы "Бумбокс" в Киеве Фото: пресс-служба Концерт группы "Бумбокс" в Киеве Фото: пресс-служба Концерт группы "Бумбокс" в Киеве Фото: пресс-служба Концерт группы "Бумбокс" в Киеве Фото: пресс-служба Концерт группы "Бумбокс" в Киеве Фото: пресс-служба 1/5

Напомним, 22 октября, состоялась премьера клипа "ДШ". Это четвертый видеоклип Бумбокс, выпущенный в рамках промокампании альбома "Таємний код: Рубікон", и третий клип, снятый для группы режиссером Станиславом Гуренко, который смонтировал роад-муви "Тримай мене", создал лирик-видео "Твiй на 100%", а также снял ролик на совместную песню "Бубокс" и Тины Кароль "Безодня".

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