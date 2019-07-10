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Стинг отменил еще три концерта в Германии и Чехии из-за недомогания

Британский певец отменил концерты в Европе в период с 10 по 12 июля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:11

Известный британский певец Стинг отменил еще три запланированных концерта в Европе из-за недомогания. Об этом сообщается на официальной странице артиста в Twitter.

Ранее певец по рекомендации врачей отменил свое выступление 8 июля на джазовом фестивале в Бельгии. Теперь он отказался от концертов, запланированных в период с 10 по 12 июля в Мюнхене, в Штуттгарте в Германии и в Славкове-у-Брна в Чехии. Причину недомогания артиста не называют.

"Стинг искренне сожалеет о неудобствах, доставленных фанатам", – говорится в сообщении.

Напомним, СМИ стало известно, что 27-летняя дочь Стинга и Труди Стайлер встречается с 33-летней французской актрисой Жозефин де ла Буме. Девушки были замечены вместе в Париже, где во время прогулки держались за руки и целовали друг друга.

Ранее мы сообщали, что Стинг и американский джазмен Уэйн Шортер стали лауреатами шведской премии Polar Music Prize.

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