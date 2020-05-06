Стив Карелл и Джон Малкович в новом сериале Netflix "Космические войска" от создателей "Офиса"

Стив Карелл возвращается к комедийному жанру на телевидении

Netflix опубликовал первый тизер комедийно-фантастического сериала "Космические войска", создателями которого стали Стив Карелл, звезда сериала "Офис" и Грег Дэниелс, создатель "Офиса" и сценарист "Симпсонов".

Главную роль в новом сериале играет Стив Карелл. Звездный каст составили номинант на "Оскар" Джон Малкович, Лиза Кудроу из сериала "Друзья", Бен Шварц и Диана Сильверс.

Также недавно стало известно, что оскароносный режиссер Тайка Вайтити снимет новые "Звездные войны", а Том Круз и Илон Маск снимут первый боевик в космосе.

Стив Карелл в новом сериале "Космические войска" Фото: Imdb.com

По сюжету генерал Марк Нэйрд должен возглавить недавно сформированнные космические силы США. Персонаж Стива Карелла настроен скептически, но самоотверженно берется за задачу, сложность которой он недооценивал. Марку Нэйрду предстоит отправить отряд ученых и космонавтов на Луну.

В основу сериала "Космические войска" легла инициатива Дональда Трампа о формировании космических сил как шестого вида вооруженных сил США, а создатели сериала, вероятно, иронизируют над таким решением.

Первый сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, а премьера состоится на стриминговом сервисе Netflix 29 мая 2020 года.

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