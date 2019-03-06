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Стивен Спилберг ополчился на Netflix: что известно о скандале

После церемонии награждения "Оскар" скандалы разразились с новой силой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:25
Стивен Спилберг обозлился Netflix Фото: AFP/GETTY
Стивен Спилберг обозлился Netflix
Фото: AFP/GETTY

В Лос-Анджелесе с 24 на 25 февраля отгремела 91-я церемония награждения премии "Оскар". Лучшим фильмом признана картина "Зеленая книга" Питера Фаррелли. А вот три награды достались фильму Альфонсо Куарона "Рома" (Netflix): это за "Лучшую режиссуру", "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучшую операторскую работу". 

Однако, даже после проведения церемонии скандалы вокруг "Оскара" не утихают. Так, именитый режиссер Стивен Спилберг заявил, что фильмы Netflix не должны допускаться до участия в гонке за премию "Оскар" из-за методов продвижения сервисом своих картин, сообщает IndieWire.

Спилберг настаивает на изменении правил Американской киноакадемии, которые будут обсуждаться в рамках встречи директоров Академии в апреле. По мнению режиссера, картины Netflix могут претендовать только на телевизионную премию "Эмми".

Спилберг оказался недовольный и тем, что Netflix выделил около 50 миллионов долларов на продвижение "Ромы", тогда как создатели ленты "Зеленая книга" потратили только 5 миллионов. Кроме того, многим дистрибьюторам из-за продвижения "Римаомы" пришлось сдвинуть даты других картин, среди которых номинанты на Оскар "Капернаум" и "Работа без авторства".

Вызвало недовольство и то, что фильм "Рома" шел в кинотеатрах всего три недели, а до этого был доступен на сервисе Netflix в 190 странах!

Однако, Netflix уже отреагировал на громкие заявления Спилберга и некоторых киноакадмиков. Компания не считает свои действия оскорбительными или нарушающими регламент Академии.

"Мы любим кино. Еще мы любим предоставлять возможность людям, которые не могут себе позволить ходить в кинотеатры или живут в городах, где их нет, наслаждаться хорошими фильмами в любое время. Также мы бы хотели помогать кинематографистам делиться искусством", – говорится в Twitter компании.

Альфонсо Куарон
Альфонсо Куарон
Фото: AFP

Что нужно знать про Netflix

Компания основана в 1997 году и начинала с проката DVD: рассылала диски в красных упаковках всем желающим. С развитием интернета Netflix начал разработку собственного стриминг-сервиса, представив его аж в 2007 году.

Уже к январю 2019 года Netflix довел количество подписчиков во всем мире до 139 миллионов человек. Несмотря на наличие покупного контента, стриминг активно вкладывается в собственное производство – в октябре 2018-го стало известно, что компания Рида Хастингса намерена потратить 2 млрд долларов на фильмы и сериалы.

Netflix
Netflix
Фото: Getty Images

Постепенно из прокатного сервиса Netflix превратился в одного из крупнейших игроков киноиндустрии. Фильм, выпущенный на Netflix, одновременно могут посмотреть жители 190 стран мира.

Как и у любой студии, у Netflix есть амбиции и желание признания. В 2017 году три картины сервиса принимали участие в конкурсе Каннского фестиваля, что вызвало шквал протестов со стороны французских кинотеатров. В итоге - Netflix не участвовал в конкурсной программе фестиваля.

Напомним, съемочная группа проекта "Сегодня" почти неделю следила за тем, как шла подготовка к церемонии "Оскара", а после – что происходило на красной дорожке и в самом кинотеатре "Долби" в Лос-Анджелесе. 

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Источник: Сегодня
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