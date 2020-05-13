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Сотни лучей света озарили небо над городами Украины: представители культурной индустрии призвали обратить на них внимание

Это событие войдет в историю

Дарина Алексеева
Сегодня, 14:11

Ночью 12 мая сотни световых лучей озарили небо над городами Украины. Таким образом представители креативной индустрии решили призвать власти к разработке совместного плана выхода из карантина для сферы культуры. Событие объединило не только большинство основных деятелей отрасли, но и привлекло внимание жителей городов, где оно проходило – смотрите фоторепортаж.

Всеукраинская акция #СтопКультурнийКарантин. Фото: Оля Закревская
Всеукраинская акция #СтопКультурнийКарантин. Фото: Оля Закревская
Фото: пресс-служба

Проект #стопкультурнийкарантин был реализован силами и средствами игроков рынка менее чем за 5 дней. В этот короткий срок к акции присоединились более 25 городов Украины. Для заметного и эффективного результата организаторы задействовали 5400 световых приборов.

В столице можно было увидеть около 20 столбов света, которые были направлены из знаковых киевских локаций: Певчее поле, Мариинский парк, Андреевский спуск, Почтовая площадь, Арка Дружбы народов и другие.

Всеукраинская акция #СтопКультурнийКарантин. Фото: Ирина Савенко
Всеукраинская акция #СтопКультурнийКарантин. Фото: Ирина Савенко
Фото: пресс-служба

Харьков, Львов, Хмельницкий, Запорожье, Винница, Черкассы, Одесса, Чернигов, Ужгород, Тернополь, Киев, Ровно, Полтава, Умань, Мариуполь, Каменское, Кременчуг, Дрогобыч, Стрый, Вышгород – прокатные и продакшн компании этих городов обустроили площадки с осветительными приборами, чтобы одновременно всем вместе, включить свет, тем самым вызвали немалое удивление и восхищение как минимум шести миллионов украинцев.

Всеукраинская акция #СтопКультурнийКарантин. Фото: Никита Поддубный
Всеукраинская акция #СтопКультурнийКарантин. Фото: Никита Поддубный
Фото: пресс-служба

По хэштегу #стопкультурнийкарантин можно наблюдать тысячи изображений и видео, опубликованных пользователями в социальных сетях, а онлайн-трансляцию посмотрело уже 120 000 зрителей.

По Украине прошла акция #СтопКультурнийКарантин. Фото: Алекс Глущенко
По Украине прошла акция #СтопКультурнийКарантин. Фото: Алекс Глущенко
Фото: пресс-служба

"Многотысячная аудитория ивент-специалистов нашей страны в течение последнего месяца остается без работы, и фактически их компании на грани банкротства. Нам очень жаль, что в так называемом поэтапном плане выхода из карантина для нашего ремесла не нашлось места и правил. Этой мирной акцией мы объединились ради того, чтобы быть "услышанными" – чтобы нас увидели, обратили внимание на нашу деятельность и учли потребность в восстановлении организаций событий в государстве. Нам следует начать работать наравне с другими отраслями и видами деятельности. Стоп культурный карантин!" – комментирует Денис Рынский (Event Industry Forum, Львов).

Фото: Андрей Макаренко
Фото: Андрей Макаренко
Фото: пресс-служба

Акция была запланирована и проведена с конкретной целью – чтобы власть вышла на открытый диалог с индустрией. Среди предложений есть такие, которые смогут значительно упростить вынужденную остановку деятельности компаний отрасли и помочь пережить карантинные мероприятия.

Фото: Ольга Закревская
Фото: Ольга Закревская
Фото: пресс-служба

"Мы представляем современную культуру Украины, и мы убеждены, что эта мирная акция войдет в историю. Кроме чрезвычайной зрелищности и яркости, она еще раз доказала следующее – украинцы могут и умеют объединяться ради единой цели. Поэтому нас очень много и мы просим выйти с нами на диалог. Для того, чтобы разработать единые унифицированные правила выхода из этого кризиса. Мы готовы помочь", – комментирует Евгения Стрижевская, основательница Kyiv Music Days.

Ранее певица Джамала высказала свое мнение о карантине, музыкальной индустрии и переносе концертов.

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