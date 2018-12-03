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Страх, который повторяется: появился трейлер фильма "Счастливого нового дня смерти"

Премьера запланирована на февраль 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:48
&quot;Счастливого нового дня смерти&quot;. Фото: YouTube
"Счастливого нового дня смерти". Фото: YouTube

Если вы устали от мыльных опер и фильмов со счастливым финалом, то фильм "Счастливого нового дня смерти" вам понравится. На канале Movieclips Trailers в YouTube появился трейлер продолжения фильма "Счастливого дня смерти" 2017 года.

Главная героиня Триш снова оказывается во временной петле, чтобы понять почему она оказалась в ней в первый раз. Ее враги также возвращаются, чтобы отомстить ей.

В режиссерском кресле – Кристофер Бо Лэндон. Роли исполнили: Исраэль Бруссард, Джессика Рот, Раби Модин, Сурадж Шарма. Премьера запланирована на 14 февраля 2019 года.

Напомним, ранее американская кинокомпания Focus Features поделилась постером драматической картины Асгара Фархади "Все знают", а также трейлером фильма.

В сети появился трейлер фильма "Хранители", основанного на реальных событиях. По сюжету, на необитаемый остров в 30 километрах от берега Шотландии прибывают трое смотрителей маяка на 6-недельную смену. Пока Джеймс (Джерард Батлер), Томас (Питер Муллан) и Дональд (Коннор Суинделлс) следуют своей обычной рабочей рутине, они случайно находят золото.

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Источник: "Сегодня"
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