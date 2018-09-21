Страхи не отпустят: появился страшный трейлер сериала от Netflix "Призраки дома на холме"

История рассказывает о группе братьев и сестер, выросших в особняке, который стал самым известным домом с привидениями в стране

Постер к сериалу "Призраки дома на холме"

Сериалы Netflix входят в ТОП лучших телешоу в мире. Недавно вышел трейлер нового проекта "Призраки дома на холме", который снят по одноименному культовому хоррор-роману писательницы Ширли Джексон 1959 года.

Режиссером ленты выступил Марк Флэнеган, который снял фильмы "Окулус" и "Тишина".

История рассказывает о группе братьев и сестер, выросших в особняке, который стал самым известным домом с привидениями в стране. Теперь, будучи взрослыми, они должны вернуться и объединиться перед лицом трагедии, чтобы противостоять призракам прошлого: некоторые из них все еще живут в сознании членов семьи, а вот другие на самом деле могут скрываться в тенях Дома на холме.

"Этот трейлер настолько страшный, что нам пришлось выпустить его днем", – сообщили на официальном Twitter-аккаунте Netflix.

Отметим, что в сериале снялись Тимоти Хаттон ("Тайное окно"), Михил Хаушман ("Игра престолов", "Тёмное дитя"), Карла Гуджино ("Сосны", "Город грехов"), Генри Томас ("Инопланетянин", "11:14"), Элизабет Ризер ("Анатомия страсти", "Настоящий детектив"), Кейт Сигел ("Тишина"), Лулу Уилсон ("Проклятие Аннабель: Зарождение зла") и многие другие.

"Призраки дома на холме" выйдут на экраны уже 12 октября.

Напомним, недавно стриминговый сервис опубликовал новый трейлер "Апостола" с Дэном Стивенсом и Майклом Шином. Это новый проект, в котором удачно сплелись "Ритуал", франшиза "Сайлент Хилл" и компьютерный психохоррор The Evil Within.