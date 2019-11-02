"Странное название для странного фильма": Олег Сенцов поделился мнением о "Трех билбордах"

Украинский режиссер восполняет #кинопробелы

Олег Сенцов Фото: Reuters

Украинский режиссер Олег Сенцов, который ранее прокомментировал сериал "Чернобыль" от НВО, посмотрел фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". По его мнению, картина Мартина Макдонаха похожа на работу братьев Коэн.

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На своей странице в Facebook Сенцов опубликовал рецензию на картину, получившую награды "Оскара", "Золотого глобуса" и других престижных кинопремий. В посте режиссер перечислил лучшие моменты фильма и отметил игру Фрэнсис Макдорманд.

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Странное название еще более странного фильма. Википедия определяет его как криминальную драму с элементами юмора, но режиссер Мартин Макдонах работает тоньше и оригинальней, чем любые клише. Чем-то напомнило братьев Коэнов, тем более главная актриса фильма, Фрэнсис Макдорманд, приходится женой одного из братьев и часто играет у них. Здесь она превзошла саму себя, получив заслуженный Оскар за лучшую женскую роль. Кино о поиске справедливости и невозможности ее обрести. Всем, кто еще не видел, приятного просмотра", – написал Сенцов.

В комментариях к публикации подписчики Олега Сенцова согласились с ним, и добавили, что ждут нового материала от сценариста.

"Сильный и правдивый фильм. И конечно, донельзя – актуальный", " Один з найкращих фільмів, які я коли-небудь бачила", "Олег Геннадьевич, с еще большим нетерпением мы ждем Ваши фильмы, они нам ближе и дороже всего", – пишут пользователи сети.

Напомним, что "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" вошел в пятерку лучших фильмов 2018 года.

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