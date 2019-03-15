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Страстная любовь и поиски себя в новом украинском молодежном фильме "Сквот32"

Премьера фильма – 11 апреля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:15
"Сквот 32"
"Сквот 32"
Фото: instagram.com/squat32film

Украинская кинокомпания Garnet international media group скоро представит зрителям новую полнометражную молодежную ленту "Сквот32", а пока в сети есть трейлер картины.

Отметим, что сквот – это заброшенное помещение или дом, который заселен, как правило, без согласия владельца, а его жителей называют "сквотерами". В отличие от Украины, где сквоты не так распространены, в Европе их существует несколько.

В фильме вы увидите Сквот, пропитанный целиком и полностью элементами хип-хоп культуры: рэп, граффити рисунки, брейкинг, диджеинг. Этот особый вид искусства исключает любые рамки и ограничения, это полная свобода и возможность для самовыражения.

Новый украинский молодежный фильм "Сквот32" – это история современной украинской молодежи, которая находится в поисках себя и своего места в сумасшедшем ритме современного мегаполиса. Девушка-фотограф Лиза внезапно попадает в старый киевский дом, чтобы навсегда изменить свою жизнь.

В режиссерском кресле - Саша Лидаговский, продюсером выступил Андрей Ермак. Главные роли исполняют: Анна Адамович, Александр (DRUD) Богачук. 

Фильм выйдет в прокат во всех кинотеатрах Украины с 11 апреля.

Напомним, ранее мы писали о фильме "Сквот32". Это картина о современном поколении талантливых и творческих молодых людей, неравнодушных к сохранению ценностей прошлого.

А тем, кто любит украинские сериалы, напоминаем, что 18 марта в 20:00 на телеканале НЛО TV состоится премьера медицинского комедийного сериала "Швидка".

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фильм трейлер сквот
Источник: Сегодня
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