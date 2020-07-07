Студия "Квартал 95" снимает цикл сериалов для телеканала "Украина"

Жизнь 45-летнего олигарха рушится в одночасье, когда он узнает об измене жены

В Киеве начались съемки "18-летнего олигарха" – первой комедийной мелодрамы из четырех, которые запланированы на 2020 год.

Кадр со съемок "18-летний олигарх" Фото: пресс-служба

На днях в Киеве стартовали съемки 4-серийной комедийной мелодрамы от студии "Квартал 95" – "18-летний олигарх". Это первый из четырех телефильмов, которые Студия снимает для телеканала "Украина" в 2020 году. По традиции в первый съемочный день после первого отснятого кадра режиссер вместе с членами группы разбили на счастье тарелку.

Кадр со съемок "18-летний олигарх" Фото: пресс-служба

В центре сюжета – жизнь 45-летнего олигарха, которая рушится в одночасье, когда он узнает об измене жены и серьёзных проблемах со здоровьем. Главный герой решает передать свою компанию, а заодно и имущество, внебрачной 18-летней дочке. Правда, бизнесмена ожидают "небольшие" загвоздки – со своей дочерью он до сих пор не знаком, и живет она в глухом селе. Так что, у главного героя есть всего месяц, чтобы найти общий язык с дочкой и сохранить компанию, которую уже хотят присвоить его же бизнес-партнёры.

Кадр со съемок мелодрамы "18-летний олигарх" Фото: пресс-служба

"Идея этого сериала появилась три года назад, а на написание сценария ушло порядка четырех месяцев", – рассказывает сценарист Александр Щур (был одним из авторов сценария комедии "Я, ты, он, она").

Главные роли в проекте исполняют Иван Оганесян и Ирина Гришак. Также в сериале играют Лилия Ребрик, Екатерина Гулякова, Дмитрий Сарансков, и другие. Съемки 4-серийного фильма пройдут в июле в Киеве и Киевской области.

Кадр со съемок мелодрамы "18-летний олигарх" Фото: пресс-служба

"Киев – один из моих любимых городов, и мне всегда нравится здесь сниматься. А когда я еще прочитал такой интересный сценарий и узнал, что буду играть такого яркого, в чем-то эпатажного даже героя, обрадовался еще больше", – говорит актер Иван Оганесян, который специально для новой роли сменил имидж и отрастил бороду.

Продюсеры – Борис Шефир, Валерия Ткачук, Сергей Демидов, Александр Божков, Виктория Корогод, Наталия Стрибук.

Кадр со съемок мелодрамы "18-летний олигарх" Фото: пресс-служба

Рукодитель студии "Квартал 95" Борис Шефир: "Изначально это было предложение канала, который хотел побаловать свою аудиторию чем-то новеньким. И хотя наша Студия в основном специализируется на комедиях, в других жанрах нам тоже всегда интересно проявлять свой потенциал. К тому же, это далеко не первая наша попытка совместить несколько жанров в одном. Кстати, мы планируем, что весь цикл из четырех телефильмов снимет один режиссер – Андрей Силкин. Именно он снял первый наш сериал для "Украины" – "Семья на год" – который с успехом прошел в телеэфире в конце прошлого года".

Кадр со съемок мелодрамы "18-летний олигарх" Фото: пресс-служба

Наталья Стрибук, главный продюсер департамента киносериального производства телеканала "Украина": "Серию комедийных мелодрам мы задумали с коллегами из студии "Квартал 95" еще в прошлом году – бросили пробный шар – фильм "Семья на год", который более, чем оправдал наши ожидания. Так что теперь, уже понимая, как реагирует наш зритель на более легкий жанр в эфире телеканала, с вдохновением начали работу над следующими историями. Я очень рада, что талантливые сценаристы очень четко почувствовали тональность комедии для канала "Украины". Снимать их будет именно Андрей Силкин, чье тонкое чувство юмора и умение работать с актерами подарят нам прекрасные истории в эфире".

Напомним, что ранее мы рассказали о ТОП-10 самых ожидаемых сериалах июля, которые стоит посмотреть.

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