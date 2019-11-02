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Студия Marvel официально подтвердила продолжение "Человека-муравья"

Режиссером фильма снова станет Пейтон Рид

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:32
"Человек-муравей"
"Человек-муравей"
Фото: Скриншот из видео

Marve Studios, чей фильм стал самым кассовым в истории кино, работают над третьей частью "Человека-муравья". Режиссером третьего сольника о бывшем заключенном и супергерое Скотте Лэнге вновь станет Пейтон Рид.

О лучших фильмах 90-х смотрите в ролике:

Слухи о фильме "Человек-муравей 3" ходили давно, но студия Marvel не спешила представлять проект на Comic Con этим летом. Сейчас же компания официально подтвердила производство ленты, сообщает The Hollywood Reporter.

Известно, что режиссерское кресло "Человека-муравья 3" займет Пейтон Рид, подаривший нам первого "Человека-муравья" и "Человека-муравья и Осу". Главную роль в фильме, как и ранее, исполнит американский актер Пол Радд.

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А вот дата релиза пока не сообщается. Вероятно, новый "Человек-муравей" выйдет после картин "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" и "Тор: Любовь и Гром", то есть, не ранее 2022 года.

Напомним, что недавно была названа дата выхода второй части мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".

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