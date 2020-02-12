Судьбоносные перевоплощения и семейные драмы: на телеканале "Украина" стартует третий сезон шоу "Місія: краса"

Ведущими нового проекта стали Ильяс Сахтара и Ирина Фролова

Ирина Фролова и Ильяс Сахтара Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

10 марта в 10:30 на телеканале "Украина" состоится премьера третьего сезона парного мейковер-шоу "Місія: краса". Зрителей ждет не только встреча с новой ведущей проекта, но и неожиданные, порой, судьбоносные перевоплощения героев, жизненные истории которых не оставят равнодушными. Кстати, программа "Ранок з Україною" отпраздновала 6 лет в эфире.

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В обновленном сезоне шоу "Місія: краса" шанс изменить свою жизнь получат не только пары супругов, а другие члены семьи: мамы и дочери, сестры, мама и сын, папа и дочь. Значительно изменились и декорации Лаборатории красоты (место, где происходят перевоплощения героев). В частности, в студии появился такой элемент, как "волшебные двери", из которых герои выходят другими людьми.

Ильяс Сахтара Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"В этом сезоне очень крутой кастинг. Все герои очень разные и все с уникальными, интересными историями отношений. Они приходят с действительно серьезными, порой, шокирующими проблемами, – поделилась креативный продюсер проекта Дарья Дейниченко, – Также в этом сезоне будет несколько пар, которые дойдя до гранд-финала приняли решение разойтись и начать новую, счастливую жизнь отдельно друг от друга. Так же во многих программах будет сохраняться интрига в финале – останется ли пара вместе (если речь идет о супругах)".

Новой ведущей и партнершей Ильяса Сахтары по проекту стала Ирина Фролова, которая является практикующим арт-терапевтом и вместе с героями проходит путь их внутренних трансформаций.

"Наш проект – это крайняя точка кипения для одного из героев. Когда нужна шоковая терапия – на несколько дней окунуться в шоу "Місія: краса", понять что, как и к чему. Перевоплотиться, осознать, каким ты можешь быть и хочешь ли ты быть таким. И готов ли ты много работать для того, чтобы достичь цели", – отметила ведущая шоу Ирина Фролова.

Для многих героев участие в шоу стало настоящим спасением. Так, в новом сезоне зрители узнают драматическую историю девушки, отец которой всю жизнь пил и стыдил ее. На фоне сильного стресса она полностью облысела. Так же, в проект обратилась супруга травести-дивы. Женщина в отчаянии, ведь ее супруг не разделяет работу и личную жизнь, и перестал выходить из образа в повседневной жизни, что приводит к трудностям в их семье.

"Градус необычности многократно возрос. Я думал, что за два сезона меня будет сложно чем-то удивить. Но это была большая ошибка, вселенная имеет лучшее чувство юмора. Мы удивляемся очень сильно тому, какие люди бывают, с какими аргументами, страхами, капризами...В некоторые истории сложно поверить", – рассказал ведущий проекта Ильяс Сахтара.

Ирина Фролова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Во время съемок нового сезона съемочная группа сталкивалась со многими трудностями: неоднократными побегами героев, скандалами с экспертами красоты на фоне раскрытия конфликтов. А одна из героинь пожелала продолжить съемки несмотря на запрет от врачей.

"Місія: краса" – это первое украинское шоу перевоплощений собственного формата телеканала "Украина", производства "Теле Про", в котором принимают участие пары, которые готовы измениться внешне и внутренне ради более счастливой жизни. "Місія: краса" не прибегает к пластической хирургии и не истощает героев диетами, поскольку команда проекта уверена – все, что нужно для красоты и счастья, уже есть внутри нас.

Напомним, травести-дива Монро стала соведущей программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина" по будням в 9:30. Монро вместе с Аленой Винницкой и Тимуром Мирошниченко будет делиться со зрителями увлекательными историями из жизни селебритиз.

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