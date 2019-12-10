"Сумасшедшая свадьба 2": появился трейлер убойной комедии

Наконец-то стало известно, кто исполнит главную роль невесты

"Сумасшедшая свадьба 2" Фото: YouTube

В сети появился трейлер комедии "Сумасшедшая свадьба 2", а также создатели фильма наконец раскрыли, кто исполнит главную роль невесты. Роль старшей дочери Натальи исполнила талантливая украинская актриса и телеведущая Екатерина Кузнецова.

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"Наталка Середюк когда-то очень серьезно поссорилась с отцом, поэтому в первой части фильма мы даже не догадываемся о ее существовании. Во второй части она неожиданно появляется в жизни своей семьи, так как собирается выйти замуж. И, конечно, ее избранник не устраивает Василя. По характеру Наталья – зеркало своего отца. Гордая, принципиальная, категоричная, со внутренним стержнем. Играть такую ​​героиню было действительно интересно. И вообще, классно попасть в проект, чья первая часть настолько "зашла" в прокате. Приятно быть его частичкой и, конечно, надеюсь на продолжение!", – отметила Екатерина Кузнецова.

Режиссером-постановщиком комедии "Сумасшедшая Свадьба 2" вновь выступил Влад Дикий.

"Сумасшедшая свадьба 2" Фото: пресс-служба

Второй трейлер также порадовал зрителей новыми кадрами из фильма и зажигательным хитом. Музыкальной темой второго трейлера стала новая песня "Свят! Свят! Свят!" от трио народных хитмейкеров: Потапа, Олега Винника и Оли Поляковой.

Съемки продолжения звездной комедии "Сумасшедшая свадьба 2" завершились в начале октября. На широкие экраны картина выйдет под Новый год – 25 декабря.

Напомним, ранее в сети появился постер продолжения комедии "Сумасшедшая свадьба", которая установила кассовый рекорд.

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