Свадьба, живая трансформаторная будка и Йети: что посмотреть в кино

В кинотеатрах можно посмотреть шесть новый премьер

Кадр из фильма "Пункт назначения: Свадьба"

В украинских кинотеатрах с 30 августа можно посмотреть шесть новых премьер: комедию с Киану Ривзом и Вайноной Райдер в главных ролях, украинскую фантастическую картину "Бобот и энергия Вселенной", анимационный фильм "В поисках Йети", биографическую драму режиссера Гаса Ван Сента, французскую комедию с Венсаном Касселем и Изабель Аджани "Афера по-французски", а также фильм ужасов "Зло".

"Пункт назначения: Свадьба"

Ее (героиню Вайноны Райдер) пригласил на свадьбу бывший жених, его (героя Киану Ривза) – сводный брат. Приехав на свадьбу, Линдси хочет наконец-то поставить точку в отношениях, а Фрэнк вынужден приехать на свадьбу хоть и ненавистного, но все же родственника. Оба оказываются в одном самолете, потом в такси, их номера – по соседству, да и за праздничным столом Линдси и Фрэнка садят рядом. Подобная компания уже порядком надоела и ей, и ему, но выхода нет, да и свадьба только начинается.

"Бобот и энергия Вселенной"

Украинский фантастический фильм, в котором главный герой – 12-летний мальчишка. Он оказывается в центре противостояния неземных сил, которые умело маскируются под обычных людей. Именно этому мальчику суждено стать спасителем человечества от захватчиков Земли. Фильм уже назвали "путешествием трансформаторной будки", больше половины ленты снято с помощью компьютерной графики.

"В поисках Йети"

Мультипликационный фильм о том, как частный детектив Нелли Малой и ассистент антрополога Ричард Пикар одержимы идеей доказать человечеству, что Снежный человек не выдумки. Исследователям оплачивают путешествие и они отправляются на поиски Йети. Но, как ужиться двум совершенно разным людям: неорганизованной, но отважной девушке и скрупулезному парню? Найти Йети им должны помочь записи в закодированному дневнике таинственного путешественника. В дороге пара встречает проводника Тенгиза и болтливую птичку Жасмин.

"Не волнуйся, он далеко не уйдет"

Премьера фильма состоялась в июне. Главный герой – Джон Каллахан, молодой активный и веселый молодой человек. Он привык жить на полную катушку, не думая о будущем, не оглядываясь на прошлое. Пока однажды не попадает в аварию, которая превращает 21-летнего мужчину в инвалида. Теперь Джону необходимо научиться жить заново, но лишить себя пагубного пристрастия к алкоголю он не в силах.

"Афера по-французски"

Франсуа – мелкий наркоторговец. Работа ему не нравится, ведь скоро ему предстоит стать официальным дистрибьютором известного бульонного бренда. Стремление сына к такой "низкой" профессии не разделяют родители Франсуа. Его мама в прошлом профессиональная воровка, а отец- аферист, о "подвигах" которого когда-то знала вся страна. Жизнь мужчины под угрозой, ведь у мамы больше не осталось сбережений, да и Франсуа попадает в неприятности.

"Зло"

Спокойную и ничем не примечательную жизнь "книжного червя" ведет профессор в колледже Адам. Но у него есть милая, верная супруга. Именно Лиза вносит в жизнь мужчины яркие краски, а скоро у пары появится ребенок. Против семейного счастья молодых людей потусторонние силы, а именно сущность, постоянно беспокоящая их.

Напомним, среди главных премьер, которые выйдут до конца этого года, также будет несколько на основе книг. Надеемся, эти проекты станут настоящими прорывами. А пока предлагаем небольшой обзор будущих премьер на основе книг.